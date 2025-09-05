7 órája
Ezt a járatot szombaton hiába várják a megállókban
Ősszel is érdemes útra kelni, hiszen a fürdőváros hangulatos programokkal várja a látogatókat. A városnéző kisvonat Cserkeszőlő utcáin október végéig közlekedik, de a szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a szeptember 6-ára meghirdetett 14 órás járat elmarad, ezért mindenképp ajánlott előzetesen ellenőrizni a menetrendet.
Aki ősszel Cserkeszőlőbe látogat, jobb, ha alaposan megnézi a menetrendet! A városnéző kisvonat Cserkeszőlő településen szeptembertől október 31-ig továbbra is várja az utasokat – de a szeptember 6-án, szombaton 14 órára tervezett indulás elmarad, ezért a szervezők azt kérik, hogy mindenki előre tájékozódjon, mielőtt a megállókhoz sétálna – olvasható Cserkeszőlő Község Önkormányzat közösségi oldalán.
A kisvonat a fürdő bejárata elől indul, és a település nevezetességei közül a Kútházhoz, valamint a Baghy-Szinyei Merse Kúriához szállítja az utasokat.
