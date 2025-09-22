Városrendészet Szolnokon: csodafegyver lehet, de van egy nagy bökkenő

Az elmúlt hónapok történései után adódik a kérdés: szüksége van-e Szolnoknak városrendészetre, és ha igen, az jó ötlet-e? Erről szól összeállításunk.

Városrendészet felállítását fontolgatja Szolnok

Fotó: Huszár Gábor / Kisalföld / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

„Húzzunk innen, g*ci!” – hangzott el a mondat egy résztvevőtől azon a videófelvételen, melyet még július 25-én, egy szolnoki koncerten rögzítettek. Mindez pillanatokkal azután történt, hogy a buliba több tucatnyian betörtek, székekkel, lapátokkal, ütőkkel verve szét a Mentetlenen lévő szórakozóhelyet és a biztonsági személyzetet.

Az eset óta nagyot fordult a világ Szolnokkal. Az országos visszhangot keltő eset után nem sokkal késelés történt a vasúti pályaudvaron, majd a Szapáry utcában deszkával csaptak le egy embert. Bár a rendőrség igazolta, hogy javult a bűnügyi statisztika Szolnokon, a városvezetés arra jutott, érdemes lenne önkormányzati rendészet felállításával gátat szabni a szerintük elharapózó helyzetnek. Györfi Mihály polgármester már nemrég indult közbiztonsági fórumsorozatának kezdetén is az önkormányzati rendészet felállítása mellett érvelt.

Nem homogén szerv a városrendészet

Mielőtt belemennénk a részletekbe, érdemes tisztázni, mi is az a városrendészet. A városrendészet több tevékenységet ötvöz: azokat a közrendvédelmi, illetve közigazgatási feladatokat, amelyek a közrend, a köztisztaság fenntartását, valamint az állampolgárok védelmét, a közösségi élet zavartalanságát biztosítják. Mint ezzel kapcsolatos érdeklődésünkre az Országos-Rendőr-főkapitányság (ORFK) közölte, ilyen szervezetet az önkormányzat belső szervezeti egységként, vagy akár költségvetési szerv belső szervezeti egységeként is létrehozhat. Ide tartozik:

az önkormányzati természetvédelmi őr,

a közterület-felügyelő,

a mezőőr,

a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet,

és a halászati őr is.

Ez az a csoport – döntően a közteresek – akik a rendőrség munkáját támogatják, jellemzően közterület rendjének megsértése, szemetelés, a tömegközlekedés szabályainak be nem tartása esetén.

A városrendészet munkája hasonló a rendőrség, vagy mondjuk a polgárőrség tevékenységéhez. Hiszen – mint az ORFK rámutatott – mindhárom szerv arra hivatott, hogy fenntartsa a közrendet és a közbiztonságot. A polgárőrökhöz hasonlóan a városrendészeteknek is együttműködési megállapodást kell kötniük a rendőrséggel, munkájukat össze kell hangolniuk a hivatásosokéval.