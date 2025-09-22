2 órája
Városrendészet Szolnokon: csodafegyver lehet, de van egy nagy bökkenő
Az elmúlt hónapok kirívó bűnesetei nyomán a szolnoki városvezetés elhatározta: megkísérli legalább részben a maga kezébe venni a helyi közbiztonság megerősítését. Az országos példák alapján egy jól működő városrendészet javíthatja egy település biztonsági helyzetét, kérdés, Szolnoknak van-e pénze erre?
Az elmúlt hónapok történései után adódik a kérdés: szüksége van-e Szolnoknak városrendészetre, és ha igen, az jó ötlet-e? Erről szól összeállításunk.
„Húzzunk innen, g*ci!” – hangzott el a mondat egy résztvevőtől azon a videófelvételen, melyet még július 25-én, egy szolnoki koncerten rögzítettek. Mindez pillanatokkal azután történt, hogy a buliba több tucatnyian betörtek, székekkel, lapátokkal, ütőkkel verve szét a Mentetlenen lévő szórakozóhelyet és a biztonsági személyzetet.
Az eset óta nagyot fordult a világ Szolnokkal. Az országos visszhangot keltő eset után nem sokkal késelés történt a vasúti pályaudvaron, majd a Szapáry utcában deszkával csaptak le egy embert. Bár a rendőrség igazolta, hogy javult a bűnügyi statisztika Szolnokon, a városvezetés arra jutott, érdemes lenne önkormányzati rendészet felállításával gátat szabni a szerintük elharapózó helyzetnek. Györfi Mihály polgármester már nemrég indult közbiztonsági fórumsorozatának kezdetén is az önkormányzati rendészet felállítása mellett érvelt.
Nem homogén szerv a városrendészet
Mielőtt belemennénk a részletekbe, érdemes tisztázni, mi is az a városrendészet. A városrendészet több tevékenységet ötvöz: azokat a közrendvédelmi, illetve közigazgatási feladatokat, amelyek a közrend, a köztisztaság fenntartását, valamint az állampolgárok védelmét, a közösségi élet zavartalanságát biztosítják. Mint ezzel kapcsolatos érdeklődésünkre az Országos-Rendőr-főkapitányság (ORFK) közölte, ilyen szervezetet az önkormányzat belső szervezeti egységként, vagy akár költségvetési szerv belső szervezeti egységeként is létrehozhat. Ide tartozik:
- az önkormányzati természetvédelmi őr,
- a közterület-felügyelő,
- a mezőőr,
- a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet,
- és a halászati őr is.
Ez az a csoport – döntően a közteresek – akik a rendőrség munkáját támogatják, jellemzően közterület rendjének megsértése, szemetelés, a tömegközlekedés szabályainak be nem tartása esetén.
A városrendészet munkája hasonló a rendőrség, vagy mondjuk a polgárőrség tevékenységéhez. Hiszen – mint az ORFK rámutatott – mindhárom szerv arra hivatott, hogy fenntartsa a közrendet és a közbiztonságot. A polgárőrökhöz hasonlóan a városrendészeteknek is együttműködési megállapodást kell kötniük a rendőrséggel, munkájukat össze kell hangolniuk a hivatásosokéval.
Akár meg is bilincselhetne egy szolnoki városrendész
Egy esetleges szolnoki önkormányzati rendőr a hivatásosokhoz hasonlóan formaruhát és szolgálati jelvényt hordhatna, és lehetne nála kényszerítő eszköz: spray, rendőrbot, szolgálati kutya, bilincs is. Az ORFK szerint ezeket intézkedés közben használhatná is. Fegyvert viszont már nem viselhetne. Ha a helyzet úgy hozza, igazoltathatna, visszatarthatna, elkobozhatna, és átvizsgálhatná a ruhát, csomagokat és járműveket is. Ha pedig történetesen közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban állna, szabálysértés esetén elő is állíthatna a helyi rendőrséghez.
Az együttműködés egyébként a rendőrség és a közterület-felügyelet között az ORFK szerint folyamatos. Rendszeresen szerveznek közös szolgálatokat, de bűnügyi akciókban és rendezvények biztosításában is számítanak a közteresek munkájára. Pusztán már ezek miatt sem ártana a jászkunsági székhelynek egy combosabb önkormányzati rendészeti szerv.
Miskolcon több mint tíz éve működik városrendészet
Hogy Szolnok közbiztonságához érdemben járulhat hozzá egy jól szervezett városrendészet, arra több hazai példa is akad. Magyarországon elsőként Miskolc alapított városi rendészetet, amely azóta is sikeren működik a vármegyeszékhelyen. Mint megkeresésünkre a miskolci polgármesteri hivatal közölte, a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MiÖR) kimutathatóan pozitívan hat Miskolc közbiztonságára, közrendjére és a közterületi állapotokra, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzetére.
A MiÖR esetében a munkatársi közösséget az operatív területen dolgozó közterület-felügyelők, mezőőrök, a térfelügyeleti szolgálat munkatársai, valamint az irányítást-adminisztrációt végzők alkotják. Sikerességének oka, hogy 24 órában működtet ingyenesen elérhető rendészeti ügyeletet lovas mezőőrökkel, szolgálati kutyás közterület-felügyelővel, kerékpáros és robogós közterület-felügyelőkkel, körzeti rendésszel. De az ügyelet részeként folyamatos a térfigyelő-kamerák felvételeinek vizsgálata is.
A miskolci városrendészek tipikusan:
- köztisztasági szabálysértések,
- koldulás,
- közterületi szeszesital-fogyasztás,
- garázdaság,
- gépjárművel elkövetett jogsértések ügyében intézkednek.
Kutatnak körözött vagy elveszett személyeket, ellenőrzik a közterület-használati és bontási engedélyek betartását, autóroncsok köztéri tárolását, biztosítják tömegközlekedési járművek rendjét, intézkednek illegális szemeteléssel és az állattartás körülményeivel kapcsolatban is.
Méghozzá igen nagy számban: mint a hivatal a Szoljon.hu-val közölte, tavalyi ügyszámuk meghaladta a kilencezret, a lakossági megkeresések száma pedig a háromezret. És persze együttműködnek a rendőrséggel: a közös szolgálat és rendezvénybiztosítás mellett utóbbiak rendszeresen igényelnek kameraképeket a MiÖRT-től.
Kecskemét példája azt mutatja: sok múlik a gyorsaságon
Kézzelfoghatóan erősíti a közbiztonságot a városrendészet a szomszédos megyeszékhely Kecskeméten is. Kérdésünkre a település polgármesteri hivatala úgy értékelt, a városrendészet hozzájárul közterületeik rendezettségéhez és a lakosság biztonságérzetének növeléséhez, a lakossági visszajelzések túlnyomó része pozitív.
Ezt gyors reagálású járőrszolgálat kialakításával érték el, a külterületeken autós, a belvárosban gyalogos szolgálattal. De fontos a térfigyelő kamerarendszer működtetése is, amelyet a Kecskeméti Városrendészet a Kecskeméti Rendőrkapitánysággal és a helyi közbiztonsági közalapítvánnyal együtt lát el. Értékelésük szerint a rendszer jelentősen hozzájárult a közterületeken elkövetett jogsértések visszaszorításában.
Munkájukat tekintve rendszeresen fellépnek a szabálytalan parkolások, a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, közterületi rendbontások, valamint az illegális hulladéklerakások ellen. De fontos feladatuknak tekintik a külterületen élő idős és rászoruló emberek felkutatását és támogatását is.
Miskolci társához hasonlóan a kecskeméti városrendészet sem unatkozik: évente több ezer lakossági megkeresést kap, elmondásuk szerint ezeket kilencven százalékban sikeresen kezelik.
Lesz-e pénze erre Szolnoknak?
Mindebből Szolnok számára is jelentős tudás lehetne forintosítható, kérdés persze, hogy miből. Mint megtudtuk, Miskolcon jelenleg 115-en szolgálnak a városrendészetnél, de volt, hogy ez a szám elérte a 160-at. A kecskemétiek is azt emelték ki, hogy „jelentős humán erőforrás, 50 fő és megfelelő infrastruktúra” áll rendelkezésükre. Ezzel szemben Szolnokon bevallottan létszámhiányos a közterület-felügyelet. Jelenleg nap közben három közteres szolgál, éjszakánként egy vagy kettő. Az pedig közismert tény, hogy Szolnok anyagi nehézségekkel küzd.
Az ügyben megkerestük Györfi Mihály polgármestert, aki hírportálunkkal azt közölte: azért szeretnék felállítani a városrendészetet, hogy segítsék a rendőrséget Szolnok közbiztonságának javításában.
– Ennek az erőfeszítésnek az első lépése a rendőrséggel való szerződéskötés, melynek keretében 8 millió forinttal segítjük a hatékonyabb rendőri jelenlét fenntartását Szolnok közterületein. Ebből a pénzből 150 százalékos pótlékot kapnak a járőrök, hogy a péntek-szombati napokon fokozott, a többi napon megerősített szolgálatot lássanak el – fejtette ki a városvezető. Hozzátette, a polgárőrségnek egymillió forint azonnali támogatást adnak a hatékonyabb munkavégzésre.
Györfi Mihály úgy látja, a fenti intézkedések megvalósulása után hozhatják létre a városrendészetet. Annak költségeit viszont csak a 2026-os költségvetésben lehet majd biztosítani. Hogy milyen szervezetrendszerben, mekkora létszámmal állítható fel a szerv, arra a jövő évi büdzsére vonatkozó közgyűlési megállapodás után adható válasz.
Kecskefej a kukában, részeg a szökőkútban, kutyatámadás – drámai helyzetekben álltak helyt a városrendészek
Mint megtudtuk, a városrendészek néha hősies, néha meghökkentő helyzetekben is helytálltak már. Miskolcon évente többször mentenek életet, de koronavírus-járvány során is hatalmas logisztikai munkát végeztek. Megesett, hogy a miskolci rendészek akadtak a nyomára egy eltűnt idős férfinek, volt, hogy cipőtolvajt vagy utcai rablót csíptek fülön. De hoztak már vissza elkóborolt lovat, bárányt és kutyát is. És előfordult olyan is, hogy megmentettek egy erősen ittas embert, aki fejjel előre esett bele egy szökőkútba.
Drámai eset történt Kecskeméten is: pár éve egy komondorszerű kutya épp a városrendészek szeme láttára támadott meg egy férfit. A tragédiát a rendészet gyors közbelépése akadályozta meg. De volt, hogy a kecskeméti városrendészeknek azért kellett feljelentést tenniük, mert levágott kecskefejet találtak egy belvárosi kukánál.
