MÁV

Felfordulás várható több jászkunsági szakaszon, ezt tervezik a szakemberek

Címkék#munkálatok#MÁV#békéscsabai vasútvonal#állomás

A békéscsabai vasútvonal több szakaszán zajjal járó karbantartást végez a MÁV szeptemberben. A Jászkunságban Szajol, Tiszatenyő, Mezőtúr és Gyoma térségében éjszakai munkavégzés miatt kell zajterhelésre számítani.

Szoljon.hu

A MÁV tájékoztatása szerint a következő napokban és hetekben több szakaszon is előre tervezett, zajjal járó karbantartást végeznek a békéscsabai vasútvonalon. A munkálatok nappal és éjszaka egyaránt zajlanak majd, így a környéken élőknek időszakos zajterhelésre kell felkészülniük.

TiszaiPu-NyugatiPu-7
Munkálatok kezdődnek a békéscsabai vonalon
Fotó: MW archív / Forrás:  Illusztráció

Szeptember 9. és 27. között Szajol és Tiszatenyő között folyamatosan, éjjel-nappal dolgoznak a vasúti munkagépek. Mezőtúr és Nagylapos között szeptember 9-én és 10-én 22:15-től reggel 5 óráig tartanak a munkálatok, míg Mezőtúr állomáson szeptember 8–10. között, valamint 15-én éjszakánként 21:05 és 5 óra között végeznek karbantartást. Gyoma állomáson szeptember 11-én és 12-én 21 órától hajnal 5-ig várható éjszakai zaj. Csengele állomáson szeptember 9-én 22 órától másnap reggel 5 óráig tart a munka.

A vasúttársaság kiemelte: a karbantartás célja a pálya állapotának javítása és a biztonságos közlekedés fenntartása. A MÁV a lakosság megértését és türelmét kéri a zajterheléssel járó munkavégzés idején.

 

