Felfordulás várható több jászkunsági szakaszon, ezt tervezik a szakemberek

A MÁV tájékoztatása szerint a következő napokban és hetekben több szakaszon is előre tervezett, zajjal járó karbantartást végeznek a békéscsabai vasútvonalon. A munkálatok nappal és éjszaka egyaránt zajlanak majd, így a környéken élőknek időszakos zajterhelésre kell felkészülniük.

Munkálatok kezdődnek a békéscsabai vonalon

Szeptember 9. és 27. között Szajol és Tiszatenyő között folyamatosan, éjjel-nappal dolgoznak a vasúti munkagépek. Mezőtúr és Nagylapos között szeptember 9-én és 10-én 22:15-től reggel 5 óráig tartanak a munkálatok, míg Mezőtúr állomáson szeptember 8–10. között, valamint 15-én éjszakánként 21:05 és 5 óra között végeznek karbantartást. Gyoma állomáson szeptember 11-én és 12-én 21 órától hajnal 5-ig várható éjszakai zaj. Csengele állomáson szeptember 9-én 22 órától másnap reggel 5 óráig tart a munka.