Objektív felelősség

38 perce

Százezres bírságot úszhatunk meg, ha ezt tudjuk: mától új dolgot is figyel a VÉDA-kapu

Szeptember 18-tól, csütörtöktől egyetlen apró mozdulat elmulasztása is százezrekbe kerülhet a járművezetőknek. A VÉDA-kapu kamerái mostantól a gyorshajtáson túl a a biztonsági öv használatát is figyelik.

Mészáros Géza

A közlekedésbiztonság javítását célzó új szabályozás értelmében ez év nyarától a biztonsági öv használatának elmulasztása az objektív felelősség hatálya alá tartozik, míg szeptember 18-tól hatályba lépett a rendelet, amely immáron meghatározza a pénzbírság mértékét is. Mostantól tehát már a VÉDA-kapura szerelet kamerák segítségével büntethetőek a szabálytalankodó autósok.

A biztonsági öv használatát is figyelő VÉDA-kapus rendszer.
Szeptember 18-tól a gyorshajtókon kívül a biztonsági öv használatát is figyeli és bünteti a VÉDA-kapus rendszer
Fotó: Mészáros János

A témában szeptember 17-én sajtótájékoztatót tartott az Országos Rendőr-főkapitányság Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban. Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Baleset-megelőzési osztály vezetője a tájékoztatón többek között beszélt a jogszabály-módosítás indokoltságáról.

A nemzetközi gyakorlatban, a nyugat-európai országokban már régóta és széles körben elterjedt a biztonsági öv használatát figyelő kamera-rendszer. Hazánkban 2024-től kezdték tesztelni az intelligens eszközöket, amelyek a gyorshajtás mellett a biztonsági öv használatát és a kézben tartott mobiltelefon-használatot is ellenőrzik.

Bár a KRESZ évtizedek óta kötelezővé teszi, a felmérések szerint a magyar autósok és utasaik jelentős része ma is hajlamos mellőzni a biztonsági övet, különösen a hátsó üléseken. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság adatai alapján a halálos balesetek áldozatainak közel fele nem volt bekötve. Ez nemcsak tragédiához, de társadalmi szinten óriási anyagi teherhez is vezet: sérülések, egészségügyi költségek, kiesett munkaerő.

Bár régóta automatikus bírság jár az övhasználat elmulasztásáért, azonban eddig csak a személyes rendőri ellenőrzésnél lehetett büntető intézkedést alkalmazni. A VÉDA kapu kiterjesztésével szigorúbb ellenőrzés alkalmazható.

Elérkezett a pillanat: szeptember 18-án, csütörtökön élesben működik már a rendszer, jelenleg elsősorban a VÉDA-kapuknál „kattintják le” és büntetik a szabálytalankodókat. Már korábban nagy felbontású kamerákat telepítettek a forgalmas útszakaszokra, hidakra, autópályákra vagy városi csomópontokhoz, melyek mostantól figyelnek és kiszabják a pénzbüntetést.

Hogyan működik a VÉDA-kapu?

A képalkotásnál algoritmusok elemzik a jármű belső terét a szélvédőn vagy oldalablakon keresztül, és felismerik, hogy az sofőr és utasainak mellkasán áthalad-e a biztonsági öv. Ha a rendszer szabálytalanságot észlel, rögzíti a jármű rendszámát és fotót készít bizonyítékként. Az adatokat a hatóságoknak továbbítja, ahol automatikusan vagy manuálisan ellenőrzik, és szükség esetén bírságot szabnak ki.

Az új szabály lényege, hogy a felelősség egyértelműen az üzembentartóra hárul. Ezzel megszűnik a „ki volt a hibás?” vita, amely különösen a céges autóknál okozott nehezen kezelhető helyzeteket. Mostantól az fizet, akinek a nevéhez az autó tartozik, és majd ő dönti el, hogyan érvényesíti a szabályt az utasain.

A pszichológusok szerint a közlekedési szokásokat sokkal nehezebb megváltoztatni pusztán érvekkel, mint konkrét anyagi ösztönzőkkel. Hiába tudja mindenki, hogy a biztonsági öv életet ment, sokan legyintenek. Egy több tízezres vagy akár százezres bírság azonban olyan visszatartó erő, ami képes lehet rögzíteni a szokást.

Hol találhatók biztonsági öv használatát is figyelő VÉDA-kapuk a Jászkunság közútjain?

Fix telepítésű Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont (KKEP) nyolc darab van vármegyénkben, melyek összesen 21 forgalmi sávot ellenőriznek. Többek között sebességmérésre és rendszámfelismerésre alkalmasak ezek a készülékek

– közölte korábban hírportálunkkal András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Információink szerint

  • Szolnok
  • Öcsöd
  • Jászberény
  • Jászalsószentgyörgy
  • Törökszentmiklós
  • Kunszentmárton
  • Kunhegyes
  • és Karcag

térségében találkozhatunk közlekedési szabálysértéseket figyelő, rögzítő és pénzbírságot meghatározó VÉDA-kapukkal.

 

 

