Ritkaság

2 órája

Különleges hal bukkant fel a Zagyvában, ez még a szakembereket is meglepte

Címkék#horgász#halfaj#Zagyva#horog

Különleges fogásról érkezett hír a napokban a Zagyva partjáról. Egy horgász olyan fogást emelt ki a vízből, mely eddig nem volt jellemző a folyóban. Mint kiderült, egy védett hal akadt horogra. Mutatjuk a részleteket!

Nyitrai Fanni

A Zagyva folyó az elmúlt időszakban nemcsak a horgászok körében került a figyelem középpontjába, hiszen néhány hónap alatt több különleges fogásról is hírt adtunk. Most ismét egy ritka példány megjelenéséről számoltak be, miután egy horgásznak sikerült kifognia a folyóból egy védett halat, amely eddig nem volt jellemző a Zagyvában.

ritka, védett hal a Zagyvában
A védett hal egy leánykoncér, amely korábban még nem volt jelen a Zagyvában
Fotó: Galler Ákos / Forrás: Magyar Haltani Társaság

Védett halat fogott ki egy térségi horgász 

A Magyar Haltani Társaság tájékoztatása alapján február 20-án Gallér Ákos a szolnoki Zagyva torkolatának közelében műlegyezős technikával horgászott, amikor megpillantotta a védett halat. Először azt gondolta, hogy bodorkát fogott, de később kiderült, hogy egy fiatal leánykoncér akadt horgára. Ákos beszámolójából fény derült arra is, hogy nem először találkozott a halfajjal a Zagyvában. A példányt a fotózást követően a horgász kíméletesen visszaengedte a vízbe.

A beküldött fogási adat azért jelentőségteljes, mert a korábbi vizsgálatok alkalmával nem került elő a leánykoncér a Zagyvából

 – magyarázta a Magyar Haltani Társaság.

Hozzátették: Szepesi Zsolt és munkatársai a folyó halfajait vizsgálva már korábban feltételezték, hogy a védett hal a közeljövőben megjelenhet a Zagyvában. Ezt azzal indokolták, hogy a Tisza középső szakaszán egyre gyakrabban bukkantak fel leánykoncérok. Gallér Ákos fogása most bizonyította ezt a felvetést.

Nem ez az első különleges halfogás a Zagyvában

Mint ahogyan arról korábban tájékoztattuk az olvasókat, Bakó István egy méretes harcsát akasztott horogra a Zagyvában júliusban. A 36,6 kilogrammos, 172 centiméteres példány jelenlétére már korábban is gyanakodott, ugyanis tavasszal, egy hétkilós hal kifogásakor feltűnő harapásnyomokat fedezett fel annak testén. István akkor elhatározta, hogy ősszel próbálja majd meg becserkészni a ragadozót, ám a harcsa előbb „kopogtatott”, mint ahogyan azt várta. Ha kíváncsi arra, miként sikerült a horgásznak vékony damillal és apró horoggal kifognia a rekordméretű halat, azt korábbi tudósításunkban elolvashatja.

 

