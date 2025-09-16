1 órája
Apróságon is elbukhat a végrendelet, ezekre figyelj, hogy érvényes legyen
Bármennyire rosszul hangzik, de mindenki élete véget ér egyszer. Érdemes előre gondolkodni, és gondoskodni szeretteinkről, aminek egyik eszköze a végrendelet. A megírása nem könnyű, de cikkünkben összeszedtük a legfontosabb irányelveket és szabályokat.
Sokan idegenkednek tőle, de a végrendelet a hátramaradottakról való gondoskodás egyik legbiztosabb módja. Hazánkban még mindig kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, ráadásul rengeteg tévhit is kapcsolódik hozzá. Ha esetleg elérkezettnek látjuk az időt, és szeretnénk végrendeletet írni, akkor érdemes szem előtt tartani néhány dolgot. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.
Egyre többen írnak végrendeletet
Megduplázódott a végrendelkezők száma a közjegyzőknél tíz év alatt – közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK). A közlemény szerint gyakran tesznek végrendeletet a nem az első házasságban élő szülők, különösen akkor, ha korábbi kapcsolatukból is született gyermekük, és a házaspárnak igénye, hogy a nem közös gyermekeik egyforma részhez jussanak a közös vagyonból. A kamara felhívta a figyelmet, ha a törvényi szabályokra bízzák az öröklést, akkor kevesebbet örököl annak a gyermeke, aki hamarabb hal meg, ilyenkor ugyanis a túlélő házastárs is örököl egy gyermekrészt, az ő halála után pedig a volt házastársa korábbi kapcsolatából származó gyermek nem válik örökösévé.
Mikor célszerű a végrendelet írása?
Akkor lehet igazán fontos végrendelet írni, ha nincsen egyenes ági leszármazottunk, és a szüleink sem élnek már. Amennyiben nincs végrendelet, akkor a törvényes örökösök az oldalági rokonok. Még akkor is, ha mi inkább másra hagynánk a javainkat. Érvényes végrendelet birtokában ez esetben még köteles rész sincsen. Az ugyanis csak az egyenes ági rokonoknak járhat.
Kit lehet beleírni a végrendeletbe?
A végrendelet kedvezményezettjeként bárki megjelölhető: gyermek, rokon, barát vagy akár egy gondozó. A lényeg, hogy végrendelkezni csak személyesen lehet, közjegyző előtt vagy írásban. A közkeletű hiedelemmel ellentétben a szóbeli végrendelet csak rendkívüli helyzetben érvényes, például életveszély esetén. Ilyenkor az örökhagyónak két tanú jelenlétében, mindenki által érthető nyelven kell elmondania végakaratát. Fontos: ha az életveszély elmúlik, és 30 napon belül lehetőség nyílik írásbeli végrendeletre, a szóbeli változat hatályát veszti.
Milyen szabályokat kell betartani a végrendelet írásakor?
Közvégrendelet közjegyző előtt készülhet, főként azok számára, akik valamilyen okból nem tudnak írni-olvasni, vakok vagy cselekvőképességükben korlátozottak. Minden más esetben írásbeli magánvégrendelet is tehető. Ez akkor érvényes, ha az örökhagyó saját kezűleg, elejétől a végéig megírja és aláírja, egyértelműen megjelölve a személyét, valamint a keletkezés idejét. Ha más írja a dokumentumot, akkor legalább két tanú jelenlétében kell aláírni, akik nevüket és lakcímüket is feltüntetik.
Fontos szabály, hogy a többoldalas végrendeletet számozni kell, és minden oldalt alá kell írni. Ha a tanú vagy a közreműködő maga részesülne juttatásban, az érvénytelennek minősül.
Sokszor előfordul, hogy a „házilag” készített végrendeletek hibásak, vagy elő sem kerülnek időben. Az ügyvédi kamara és a közjegyzők nyilvántartása viszont biztonságot ad: ezekben a dokumentumok biztosan előkerülnek a hagyatéki eljárás során.
Gyakori tévhit, hogy kizárás és kitagadás ugyanaz. Valójában a kizárt örököst a kötelesrész – azaz a törvény szerint járó örökség egyharmada – továbbra is megilleti. Kitagadásra csak súlyos esetekben van lehetőség, például ha az örökös az örökhagyó életére tör, vagy megtagadta tőle a segítséget. A kitagadási okot a végrendeletben pontosan meg kell jelölni.
Nem csupán végrendelettel lehet rendelkezni: létezik az öröklési szerződés is. Ennek lényege, hogy az örökös akkor örökölheti a vagyont, ha cserébe vállalja az örökhagyó
- gondozását,
- ellátását.
Mivel szigorú formai szabályok vonatkoznak rá, ebben az esetben is érdemes szakemberhez fordulni – írja a zaol.hu.
