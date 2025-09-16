Apróságon is elbukhat a végrendelet, ezekre figyelj, hogy érvényes legyen

Sokan idegenkednek tőle, de a végrendelet a hátramaradottakról való gondoskodás egyik legbiztosabb módja. Hazánkban még mindig kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, ráadásul rengeteg tévhit is kapcsolódik hozzá. Ha esetleg elérkezettnek látjuk az időt, és szeretnénk végrendeletet írni, akkor érdemes szem előtt tartani néhány dolgot. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

A végrendelet írása a gondoskodás egyik formája. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Egyre többen írnak végrendeletet

Megduplázódott a végrendelkezők száma a közjegyzőknél tíz év alatt – közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK). A közlemény szerint gyakran tesznek végrendeletet a nem az első házasságban élő szülők, különösen akkor, ha korábbi kapcsolatukból is született gyermekük, és a házaspárnak igénye, hogy a nem közös gyermekeik egyforma részhez jussanak a közös vagyonból. A kamara felhívta a figyelmet, ha a törvényi szabályokra bízzák az öröklést, akkor kevesebbet örököl annak a gyermeke, aki hamarabb hal meg, ilyenkor ugyanis a túlélő házastárs is örököl egy gyermekrészt, az ő halála után pedig a volt házastársa korábbi kapcsolatából származó gyermek nem válik örökösévé.

Mikor célszerű a végrendelet írása?

Akkor lehet igazán fontos végrendelet írni, ha nincsen egyenes ági leszármazottunk, és a szüleink sem élnek már. Amennyiben nincs végrendelet, akkor a törvényes örökösök az oldalági rokonok. Még akkor is, ha mi inkább másra hagynánk a javainkat. Érvényes végrendelet birtokában ez esetben még köteles rész sincsen. Az ugyanis csak az egyenes ági rokonoknak járhat.

Kit lehet beleírni a végrendeletbe?

A végrendelet kedvezményezettjeként bárki megjelölhető: gyermek, rokon, barát vagy akár egy gondozó. A lényeg, hogy végrendelkezni csak személyesen lehet, közjegyző előtt vagy írásban. A közkeletű hiedelemmel ellentétben a szóbeli végrendelet csak rendkívüli helyzetben érvényes, például életveszély esetén. Ilyenkor az örökhagyónak két tanú jelenlétében, mindenki által érthető nyelven kell elmondania végakaratát. Fontos: ha az életveszély elmúlik, és 30 napon belül lehetőség nyílik írásbeli végrendeletre, a szóbeli változat hatályát veszti.