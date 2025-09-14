Véradások a Jászkunságban szeptember 15. és 19. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 15. 08:00 - 15:00

Kenderes , Kenderes Művelődési Ház (Szent István út 33.) szeptember 16. 09:00 - 11:30

Kisújszállás , Vigadó Kulturális Központ Kisújszállás (Szabadság tér 7.) szeptember 16. 13:00 - 15:00

Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 17. 08:00 - 17:00

Túrkeve , Túrkeve Művelődési Ház (Táncsics u. 16.) szeptember 18. 09:00 - 11:30

Törökszentmiklós, Törökszentmiklós Ipolyi Kulturális Kp. (Pánty u. 2-6.) szeptember 19. 08:00 - 12:00

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!

Országos Vérellátó Szolgálat