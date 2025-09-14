Helyszínek, időpontok
1 órája
Véradások a Jászkunságban szeptember 15. és 19. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 15. 08:00 - 15:00
- Kenderes, Kenderes Művelődési Ház (Szent István út 33.) szeptember 16. 09:00 - 11:30
- Kisújszállás, Vigadó Kulturális Központ Kisújszállás (Szabadság tér 7.) szeptember 16. 13:00 - 15:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 17. 08:00 - 17:00
- Túrkeve, Túrkeve Művelődési Ház (Táncsics u. 16.) szeptember 18. 09:00 - 11:30
- Törökszentmiklós, Törökszentmiklós Ipolyi Kulturális Kp. (Pánty u. 2-6.) szeptember 19. 08:00 - 12:00
Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.
Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!
Országos Vérellátó Szolgálat
