Helyszínek, időpontok
56 perce
Véradások a Jászkunságban szeptember 22. és 24. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Szolnok, Szolnok VOKE (Jubileum tér 1/a.), szeptember 22., 09:00 - 12:00
- Besenyszög, Besenyszög Művelődési Ház (Szabadság tér 1.), szeptember 22., 14:00 - 16:00
- Kunhegyes, Kunhegyes Művelődési Központ (Szabadság tér 7.), szeptember 23., 09:00 - 13:00
- Kunmadaras, Kunmadaras Művelődési Ház (Karcagi u. 15.), szeptember 23., 14:00 - 16:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21), szeptember 24., 08:00 - 17:00
Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.
Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!
Ezt ne hagyja ki!XII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny
2025.09.14. 12:00
Micsoda különlegességek! Ezeket a pálinkákat díjazták a jászsági mustrán – videóval, galériával
Ezt ne hagyja ki!Átadó
2025.09.14. 14:19
130 év egy kötetben: különleges kiadvánnyal gazdagodott a szolnoki könyvtár – galérival
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre