Véradások a Jászkunságban szeptember 22. és 24. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Szolnok , Szolnok VOKE (Jubileum tér 1/a.), szeptember 22., 09:00 - 12:00

Besenyszög , Besenyszög Művelődési Ház (Szabadság tér 1.), szeptember 22., 14:00 - 16:00

Kunhegyes , Kunhegyes Művelődési Központ (Szabadság tér 7.), szeptember 23., 09:00 - 13:00

Kunmadaras , Kunmadaras Művelődési Ház (Karcagi u. 15.), szeptember 23., 14:00 - 16:00

Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21), szeptember 24., 08:00 - 17:00

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!