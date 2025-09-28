Véradások a Jászkunságban szeptember 29. és október 3. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Szolnok , Aba-Novák Agóra (Hild János tér 1.) szeptember 29. 14:00 - 17:30

Mezőtúr , Mezőtúr Közművelődési- és Közösségi Kp. (Szabadság tér 17.) szeptember 30. 09:00 - 12:00

Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) október 1. 08:00 - 17:00

Karcag , Karcag Déryné Művelődési Közp. (Dózsa György u. 5-7.) október 2. 08:30 - 12:30

Kisújszállás , Vigadó Kulturális Központ Kisújszállás (Szabadság tér 7.) október 2. 13:00 - 15:00

Alattyán, Alattyán Művelődési Ház (Kossuth u. 10.) október 3. 13:30 - 16:00

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!

Országos Vérellátó Szolgálat