Véradások a Jászkunságban szeptember 8. és 12. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Tiszasas , Tiszasas Művelődési Ház (Rákóczi Ferenc utca 20.) szeptember 8. 09:00 - 11:00

, Tiszasas Művelődési Ház (Rákóczi Ferenc utca 20.) szeptember 8. 09:00 - 11:00 Kunszentmárton , Kunszentmárton Művelődési Ház (Kossuth u. 16.) szeptember 8. 12:30 - 14:30

, Kunszentmárton Művelődési Ház (Kossuth u. 16.) szeptember 8. 12:30 - 14:30 Jászberény , Jászberény Református Imaház (Thököly út 15.) szeptember 9. 12:00 - 17:00

, Jászberény Református Imaház (Thököly út 15.) szeptember 9. 12:00 - 17:00 Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 10. 08:00 - 17:00

, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 10. 08:00 - 17:00 Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 10. 08:00 - 17:00

, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 10. 08:00 - 17:00 Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 11. 08:00 - 15:00

, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 11. 08:00 - 15:00 Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 12. 08:00 - 15:00

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!

Országos Vérellátó Szolgálat