Helyszínek, időpontok
58 perce
Véradások a Jászkunságban szeptember 8. és 12. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Tiszasas, Tiszasas Művelődési Ház (Rákóczi Ferenc utca 20.) szeptember 8. 09:00 - 11:00
- Kunszentmárton, Kunszentmárton Művelődési Ház (Kossuth u. 16.) szeptember 8. 12:30 - 14:30
- Jászberény, Jászberény Református Imaház (Thököly út 15.) szeptember 9. 12:00 - 17:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 10. 08:00 - 17:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 10. 08:00 - 17:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 11. 08:00 - 15:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 12. 08:00 - 15:00
Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.
Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!
Országos Vérellátó Szolgálat
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre