Újra találkoznak a veteránosok, felvonuláson is megmutatják különleges járműveiket

Negyedik alkalommal rendezik meg a veterán járművek találkozóját Szelevényen. Mutatjuk a szombati esemény programját.

Fotó: Pesti József

– Kedves Veteránosok! Szombaton találkozunk Szelevény-Haleszban a negyedik találkozónkon – hívták fel a figyelmet a IV. Veterán Járművek Találkozójának szervezői.

Így zajlik a veterán járművek találkozója

A szervezők azt is elárulták, mi várható a rendezvényen.

– Tíz órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik az esemény, majd felvonulás lesz, melyen a település önkormányzata vár bennünket egy kis süteménnyel és friss musttal, valamint egy kis műsorral. Ezután új ügyességi vetélkedőkön lehet részt venni, egészen ebédig – részletezték a programot.

Az eseményen két bográcsban rotyog majd az étel, ami a résztvevőknek ingyenes. Délután kettő órakor tombolasorolás lesz, majd eredményhirdetéssel zárul a rendezvény, a járműveket is több szempont szerint díjazzák! Büfé is üzemel.

– Délelőtt kilenctől várunk mindenkit – tették hozzá.