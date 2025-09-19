54 perce
Újra találkoznak a veteránosok, felvonuláson is megmutatják különleges járműveiket
Kis falu, nagy szívvel! És ez a szív viszi előre a közösséget, amely évről évre megszervezi a veterán járművek találkozóját a településen. Szombaton negyedszer gyűlnek össze az autók és a járművek szerelmesei.
Negyedik alkalommal rendezik meg a veterán járművek találkozóját Szelevényen. Mutatjuk a szombati esemény programját.
– Kedves Veteránosok! Szombaton találkozunk Szelevény-Haleszban a negyedik találkozónkon – hívták fel a figyelmet a IV. Veterán Járművek Találkozójának szervezői.
Így zajlik a veterán járművek találkozója
A szervezők azt is elárulták, mi várható a rendezvényen.
– Tíz órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik az esemény, majd felvonulás lesz, melyen a település önkormányzata vár bennünket egy kis süteménnyel és friss musttal, valamint egy kis műsorral. Ezután új ügyességi vetélkedőkön lehet részt venni, egészen ebédig – részletezték a programot.
Az eseményen két bográcsban rotyog majd az étel, ami a résztvevőknek ingyenes. Délután kettő órakor tombolasorolás lesz, majd eredményhirdetéssel zárul a rendezvény, a járműveket is több szempont szerint díjazzák! Büfé is üzemel.
– Délelőtt kilenctől várunk mindenkit – tették hozzá.
