Pusztító jégesővel, brutális esőzéssel söpört végig a vihar a Jászkunságon – videóval

Volt, ahol már hétfőn reggel lecsapott a vihar, másutt csak éjszaka érkezett meg, és volt, ahol jégesővel köszönt be a kedd reggel. Viharos időjárás söpört végig a Jászkunságon.

Fotó: Tiszafüred Időjárás

Korábban ítéletidő tombolt Jászjákóhalmán. Ahogy arról hírportálunkon beszámoltunk: hétfőn reggel heves esőzés, villámárvíz nehezítette a közlekedést a településen. Szinte percek alatt víz alá került a főút, a település központjában található buszmegálló.

Lecsapott a vihar, megsínylette a medence

Szolnokon hétfőn napközben bár borús volt az idő, nem kellett hasonlóval szembenézni. Éjszaka azonban a vármegyeszékhely egyes területeit alaposan megtépázta a vihar.

– Már késő estétől dörgött az ég, aztán éjjel egy óra körül pár perc alatt olyan vihar kerekedett, hogy komolyan aggódtam, nehogy kár keletkezzen a házon, a kertben – mesélte egy hölgy.

– A Holt-Tisza-parton élünk, arra ébredtünk, hogy brutális szél süvít, dörög az ég, villámlik és szakad az eső. Egy pillanat múlva már jég kopogott a tetőn, de olyan erővel és hanggal, hogy az egész család felébredt, a gyerekek féltek – számolt be a családanya.

Káruk sajnos végül mégis keletkezett. A kertjükben ugyanis még kinn állt a kis medence, aminek az árnyékolóját alaposan kilyuggatta a jég.

Kidőlt fához hívták a tűzoltókat

A térségben információk szerint jelentősebb viharkár nem keletkezett.

Ahogy arról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hírportálunkat tájékoztatta: egy olyan esemény történt hétfőn éjszaka, ami a viharral összefüggésbe hozható.

– Jászágó és Pusztamonostor között egy 15 méter magas nyárfa dőlt az útra, amelyet a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók távolítottak el. Az egység a biztonság kedvéért továbbment Pusztamonostorig, hogy újabb kidőlt fák után kutasson. Több vastagabb ág eltávolítását követően találtak még egy kidőlt fát, amit szintén eltávolítottak – részletezte Németh Ádám.

Óriási jégdarabokkal köszöntött a kedd

Kedden reggel pedig a vármegye más térségéből is viharról kaptunk tájékoztatást.

A Tiszafüred Időjárás elnevezésű Facebook-csoport bejegyzése szerint kora reggel kisebb dió méretű jégdarabok hullottak Tiszafüred-Tiszaörvényen.