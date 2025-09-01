szeptember 1., hétfő

Óriási siker

29 perce

Világbajnoki érmekkel tértek haza az abonyi íjászok Gyuláról

Címkék#aranyérem#világbajnokság#Nagyabonyi Íjászok

Világbajnoki címet szereztek az abonyi íjászok. Több kategória aranyérmét is kiérdemelték a sportolók a gyulai bajnokságon.

Nyitrai Fanni

Harminckét országból érkezett több mint 400 versenyző a Gyulán rendezett történelmi íjász világbajnokságra, ahol a Nagyabonyi Íjászok is rangos helyen végeztek több kategóriában is.

A Nagyabonyi Íjászok rangos eredménnyel zárták a világbajnokságot
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Hamar Adrienn, Berkes Ákos, Flammer Csenge és Palatinus Csaba összesen három világbajnoki arany-, két ezüst- és négy bronzéremmel tértek haza az augusztus 20–26. között megrendezett íjászversenyről.

 

