Óriási siker
29 perce
Világbajnoki érmekkel tértek haza az abonyi íjászok Gyuláról
Világbajnoki címet szereztek az abonyi íjászok. Több kategória aranyérmét is kiérdemelték a sportolók a gyulai bajnokságon.
Harminckét országból érkezett több mint 400 versenyző a Gyulán rendezett történelmi íjász világbajnokságra, ahol a Nagyabonyi Íjászok is rangos helyen végeztek több kategóriában is.
Hamar Adrienn, Berkes Ákos, Flammer Csenge és Palatinus Csaba összesen három világbajnoki arany-, két ezüst- és négy bronzéremmel tértek haza az augusztus 20–26. között megrendezett íjászversenyről.
Ezt ne hagyja ki!Ezt tudnia kell!
2025.08.29. 15:11
Rendőr helyett közteres állta el az autó útját, sokkal több mindent tehetnek, mint gondolná
Ezt ne hagyja ki!Rossz ötlet kipróbálni
2025.08.28. 17:20
A gyalogosnak sincs pardon, ekkora bírságot kap, aki kerékpárúton sétál
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre