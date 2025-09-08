Víz alá került a buszmegálló, félelmetes árvíz és jégeső csapott le Jászjákóhalmára – videóval

Durva vihar csapott le hétfőn Jászjákóhalmára. A közösségi oldalakon egymás után jelentek meg a videók az özönvízszerű esőről. Az ítéletidő jégesővel és villámárvízzel érkezett a településre.

Jászjákóhalma központja a villámárvíz után. Nem győzték takarítani a hordalékokat a lefolyónyílásokból

Fotó: Pesti József

Így mosta el a település központját a villámárvíz

A MetFigyelő – Észlelői közösség Facebook-csoportban megosztott felvételen látható, hogy a 31-es főút Jászjákóhalma központja a felhőszakadás utáni villámárvíz következtében szinte tóvá változott. A buszmegálló és a járdák is víz alá kerültek. A viharkárokkal kapcsolatban Terjéki Tünde polgármester megkeresésünkre elmondta, hogy eddig kisebb beázásokról, az egyik utcában fakidőlésről érkezett bejelentés az önkormányzathoz. Hozzátette: a település központjában hordalékok, falevelek tömítették el a lefolyónyílásokat, ezért hömpölygött a főúton és nem tudott lefolyni a csatornába a hirtelen nagy mennyiségben lezúdult esővíz. A hordalékok eltakarítása során rendszámtáblákat is találtak, amelyekről fotót osztottak meg a település Facebook-oldalán. A rendszámtáblák átvehetők a polgármesteri hivatalban.