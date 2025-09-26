Jó hír a vízitúrázóknak! Megállóhelyek épülnek a Tiszán – mutatjuk, mely jászkunsági településeken

Nyolc vízitúra megállóhelyet alakítanak ki a Tiszán. A Kisköre és Tiszakürt között megvalósuló turisztikai projekt nyitó rendezvényét a napokban tartották a Tiszakürti Arborétumban.

Nyolc vízitúra megállóhelyet alakítanak ki a Tiszán. Szakács Bálint az Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára Tiszakürtön szólt a projekt céljáról

A projekt megvalósításáért egy öttagú konzorcium felel, melynek vezetője a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ). Ahogy a szervezet honlapján is olvasható, Szakács Bálint, az MKKSZ főtitkára a rendezvényen kiemelte, hogy a fejlesztéssel szeretnék elérni, hogy a térségben olyan korszerű biztonságos és magas színvonalú szolgáltatások jöjjenek létre, amelyek fellendítik a környék vízi turizmusát, és mindenki számára elérhetők.

Ragadjanak lapátot és evezzenek egy jót!

– Cél, hogy ebben a gyönyörű országban, amely természetes vizekben ilyen gazdag, minél több helyen biztosítsuk a biztonságos ki-és beszállás lehetőségét, emellett minél többeket arra biztassunk, hogy bátran ragadjanak lapátot és evezzenek egy jót. Fontos megjegyezni, hogy az itt megvalósuló fejlesztések nemcsak a tapasztalt vízitúrázóknak készülnek, mindenkit – fiatalok, idősek, családok, baráti társaságok – szeretettel várnak majd ezek a szolgáltatások – emelte ki Szakács Bálint.

A fenntarthatóság is fontos szempont lesz

Az MKKSZ főtitkára hangsúlyozta: a projekt két fontos alapértéke a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség. A vízitúra megállóhelyek ezért mindenhol akadálymentesek lesznek, a környezeti terhelésük minimális, és szeretnék, hogy a helyi közösségek is részt vegyenek a működtetésben.

Az eseményen, ahogy az az MKKSZ honlapján olvasható: Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, bár a közvélemény a vármegyét nem kifejezetten a turizmussal kapcsolja össze, a térség adottságai mégis jó alapot jelenthetnek, hogy a mostani beruházásnak köszönhetően ez megváltozzon.

A teljes beruházás várható befejezésének időpontja 2027. december 31.

Ezeken a helyeken épülnek a vízitúra megállóhelyek

Tiszasüly (hajótároló építése, fedett-nyitott közösségi tér építése, kerékpár tárolók elhelyezése, tereprendezés)

Tiszaroff (partlépcső építése a gátoldalon a Horgászturisztikai Központnál)

Nagykörű (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)

Tiszapüspöki, Aranypart (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)

Szolnok, szabadstrand (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)

Rákóczifalva (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)

Martfű (biztonságos vízi ki- és beszállóhely kialakítása, partlépcső építése)

Tiszakürti Arborétum (vízreszálló hely felújítása, az arborétum fejlesztése: tanösvény, piknikező hely, erdőfürdő hely, akadálymentes mosdó)

