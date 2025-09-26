szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Turisztikai fejlesztés

2 órája

Jó hír a vízitúrázóknak! Megállóhelyek épülnek a Tiszán – mutatjuk, mely jászkunsági településeken

Címkék#Tisza#projektnyitó#vízi turizmus#Magyar Kajak-Kenu Szövetség

A Széchenyi Terv Plusz program keretében 400 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével elindult „Az élő Tisza aktív turisztikai fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok vármegye” című projekt. A fejlesztés célja, hogy a Tisza Kisköre és Tiszakürt közti szakaszon nyolc vízitúra megállóhely fejlesztésével erősítsék a térség vízi turisztikai hálózatát.

Rimóczi Ágnes
Jó hír a vízitúrázóknak! Megállóhelyek épülnek a Tiszán – mutatjuk, mely jászkunsági településeken

Hatalmas harcsát fogtak a Tiszán, Szolnoknál

Forrás: Új Néplap archívum

Fotó: Nagy Balázs

Nyolc vízitúra megállóhelyet alakítanak ki a Tiszán. A Kisköre és Tiszakürt között megvalósuló turisztikai projekt nyitó rendezvényét a napokban tartották a Tiszakürti Arborétumban. 

Nyolc vízitúra megállóhely a Tiszán
Nyolc vízitúra megállóhelyet alakítanak ki a Tiszán. Szakács Bálint az Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára Tiszakürtön szólt a projekt céljáról
Forrás: Magyar Kajak-kenu Szövetség

A projekt megvalósításáért egy öttagú konzorcium felel, melynek vezetője a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ). Ahogy a szervezet honlapján is olvasható, Szakács Bálint, az MKKSZ főtitkára a rendezvényen kiemelte, hogy a fejlesztéssel szeretnék elérni, hogy a térségben olyan korszerű biztonságos és magas színvonalú szolgáltatások jöjjenek létre, amelyek fellendítik a környék vízi turizmusát, és mindenki számára elérhetők.

Ragadjanak lapátot és evezzenek egy jót!

– Cél, hogy ebben a gyönyörű országban, amely természetes vizekben ilyen gazdag, minél több helyen biztosítsuk a biztonságos ki-és beszállás lehetőségét, emellett minél többeket arra biztassunk, hogy bátran ragadjanak lapátot és evezzenek egy jót. Fontos megjegyezni, hogy az itt megvalósuló fejlesztések nemcsak a tapasztalt vízitúrázóknak készülnek, mindenkit – fiatalok, idősek, családok, baráti társaságok – szeretettel várnak majd ezek a szolgáltatások – emelte ki Szakács Bálint.

A fenntarthatóság is fontos szempont lesz

Az MKKSZ főtitkára hangsúlyozta: a projekt két fontos alapértéke a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség. A vízitúra megállóhelyek ezért mindenhol akadálymentesek lesznek, a környezeti terhelésük minimális, és szeretnék, hogy a helyi közösségek is részt vegyenek a működtetésben.

Az eseményen, ahogy az az MKKSZ honlapján olvasható: Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, bár a közvélemény a vármegyét nem kifejezetten a turizmussal kapcsolja össze, a térség adottságai mégis jó alapot jelenthetnek, hogy a mostani beruházásnak köszönhetően ez megváltozzon.

A teljes beruházás várható befejezésének időpontja 2027. december 31.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ezeken a helyeken épülnek a vízitúra megállóhelyek

  • Tiszasüly (hajótároló építése, fedett-nyitott közösségi tér építése, kerékpár tárolók elhelyezése, tereprendezés)
  • Tiszaroff (partlépcső építése a gátoldalon a Horgászturisztikai Központnál)
  • Nagykörű (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)
  • Tiszapüspöki, Aranypart (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)
  • Szolnok, szabadstrand (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)
  • Rákóczifalva (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)
  • Martfű (biztonságos vízi ki- és beszállóhely kialakítása, partlépcső építése)
  • Tiszakürti Arborétum (vízreszálló hely felújítása, az arborétum fejlesztése: tanösvény, piknikező hely, erdőfürdő hely, akadálymentes mosdó)

A Tisza-tónál is hasonló projekt valósul meg

Az eseményről, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint az öttagú konzorcium egyik tagja is hírt adott.

Ahogy tájékoztatásukból kiderül: hasonló vízi turisztikai projekt valósul meg 2027 végéig a Tisza-tó mentén, 695 millió forint uniós támogatással, szintén a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetésével és a Kötivízig közreműködésével. Itt a fejlesztett vízitúra megállóhelyek: Tiszafüred kajak-kenu pont, Tiszafüred Kérész Központ, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Abádszalók strand, Abádszalók Lőrinc-liget.

 

A konzorcium tagjai

  • Magyar Kajak-Kenu Szövetség - konzorciumvezető
  • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
  • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
  • Tiszasüly Községi Önkormányzat

Forrás: MKKSZ

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu