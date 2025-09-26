2 órája
Jó hír a vízitúrázóknak! Megállóhelyek épülnek a Tiszán – mutatjuk, mely jászkunsági településeken
A Széchenyi Terv Plusz program keretében 400 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével elindult „Az élő Tisza aktív turisztikai fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok vármegye” című projekt. A fejlesztés célja, hogy a Tisza Kisköre és Tiszakürt közti szakaszon nyolc vízitúra megállóhely fejlesztésével erősítsék a térség vízi turisztikai hálózatát.
Hatalmas harcsát fogtak a Tiszán, Szolnoknál
Forrás: Új Néplap archívum
Fotó: Nagy Balázs
Nyolc vízitúra megállóhelyet alakítanak ki a Tiszán. A Kisköre és Tiszakürt között megvalósuló turisztikai projekt nyitó rendezvényét a napokban tartották a Tiszakürti Arborétumban.
A projekt megvalósításáért egy öttagú konzorcium felel, melynek vezetője a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ). Ahogy a szervezet honlapján is olvasható, Szakács Bálint, az MKKSZ főtitkára a rendezvényen kiemelte, hogy a fejlesztéssel szeretnék elérni, hogy a térségben olyan korszerű biztonságos és magas színvonalú szolgáltatások jöjjenek létre, amelyek fellendítik a környék vízi turizmusát, és mindenki számára elérhetők.
Ragadjanak lapátot és evezzenek egy jót!
– Cél, hogy ebben a gyönyörű országban, amely természetes vizekben ilyen gazdag, minél több helyen biztosítsuk a biztonságos ki-és beszállás lehetőségét, emellett minél többeket arra biztassunk, hogy bátran ragadjanak lapátot és evezzenek egy jót. Fontos megjegyezni, hogy az itt megvalósuló fejlesztések nemcsak a tapasztalt vízitúrázóknak készülnek, mindenkit – fiatalok, idősek, családok, baráti társaságok – szeretettel várnak majd ezek a szolgáltatások – emelte ki Szakács Bálint.
A fenntarthatóság is fontos szempont lesz
Az MKKSZ főtitkára hangsúlyozta: a projekt két fontos alapértéke a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség. A vízitúra megállóhelyek ezért mindenhol akadálymentesek lesznek, a környezeti terhelésük minimális, és szeretnék, hogy a helyi közösségek is részt vegyenek a működtetésben.
Az eseményen, ahogy az az MKKSZ honlapján olvasható: Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, bár a közvélemény a vármegyét nem kifejezetten a turizmussal kapcsolja össze, a térség adottságai mégis jó alapot jelenthetnek, hogy a mostani beruházásnak köszönhetően ez megváltozzon.
A teljes beruházás várható befejezésének időpontja 2027. december 31.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezeken a helyeken épülnek a vízitúra megállóhelyek
- Tiszasüly (hajótároló építése, fedett-nyitott közösségi tér építése, kerékpár tárolók elhelyezése, tereprendezés)
- Tiszaroff (partlépcső építése a gátoldalon a Horgászturisztikai Központnál)
- Nagykörű (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)
- Tiszapüspöki, Aranypart (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)
- Szolnok, szabadstrand (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)
- Rákóczifalva (nincs beruházás, csak biztonságos kikötési hely kijelölése)
- Martfű (biztonságos vízi ki- és beszállóhely kialakítása, partlépcső építése)
- Tiszakürti Arborétum (vízreszálló hely felújítása, az arborétum fejlesztése: tanösvény, piknikező hely, erdőfürdő hely, akadálymentes mosdó)
A Tisza-tónál is hasonló projekt valósul meg
Az eseményről, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint az öttagú konzorcium egyik tagja is hírt adott.
Ahogy tájékoztatásukból kiderül: hasonló vízi turisztikai projekt valósul meg 2027 végéig a Tisza-tó mentén, 695 millió forint uniós támogatással, szintén a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetésével és a Kötivízig közreműködésével. Itt a fejlesztett vízitúra megállóhelyek: Tiszafüred kajak-kenu pont, Tiszafüred Kérész Központ, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Abádszalók strand, Abádszalók Lőrinc-liget.
A konzorcium tagjai
- Magyar Kajak-Kenu Szövetség - konzorciumvezető
- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
- Tiszasüly Községi Önkormányzat
Forrás: MKKSZ
Bogarak hemzsegnek a népszerű élelmiszerben, másik termék égető érzést okozott, lépett a hatóság
Ijesztő jelenetek a zebrán: mentő érkezett a rollerbaleset helyszínére