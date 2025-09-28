szeptember 28., vasárnap

Közmű

1 órája

Megelégelte a kifizetetlen számlákat a TRV: ezeken a helyeken elzárják a vizet

Némely jászkunsági lakásoknál „akadozik” a vízdíj kifizetése. Ezeken a helyeken hamarosan a vízszolgáltatás is „akadozik”.

Rózsa Róbert

Településünkön néhány magántulajdonú lakásnál a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a közüzemi vízellátás mennyiségi csökkenését, illetve vízszolgáltatás felfüggesztését tervezi – adta hírül Tiszaroff önkormányzata. Mint írták, ez amiatt történik, mert az érintett lakásokban nem mutatkozott hajlandóság a vízdíj kifizetésére, a fizetési felszólítások ellenére sem, vagy legfeljebb részben rendezték a hátralékot.

Megszűnhet a vízszolgáltatás azokban a tiszaroffi lakásokban, ahol nem hajlandóak fizetni a vízdíjat
Fotó: Bertleff András / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ősszel mérséklik, avagy megszüntetik a vízszolgáltatást a nem fizetőknél Tiszaroffon

Az érintettek ingatlanjain a közüzemi vízellátás mennyiségi csökkenését, illetve a vízszolgáltatás felfüggesztését október 14. és november 4. között tervezi elvégezni a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Mindezt természetesen szeretnék elkerülni, hiszen nem cél a helyiekk életkörülményének ellehetetlenítése – hangsúlyozta az önkormányzat, hozzátéve, épp ezért az intézkedés előtt még egy lehetőségét biztosítanak a törlesztésre, akár részletfizetés formájában is. 

 

