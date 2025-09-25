szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Megrázó részletek

36 perce

Vonatgázolás Cegléden: rendőrségi eljárás indult a tragédia után

Címkék#baleset#vonatbaleset#tragédia

Mélyen megrázta Ceglédet a kedden történt eset, mely során egy férfi vesztette életét. A vonatgázolás áldozata egy édesapa volt, aki a tragédia előtt üzenetben búcsúzott el gyermekeitől. A történtek körülményeit a rendőrség vizsgálja, és eljárást indítottak az ügyben.

Szoljon.hu

Ahogyan arról a napokban folyamatosan tájékoztattuk az olvasókat, kedden délelőtt vonatgázolás történt Cegléden. A helyiek először a szirénák hangjára lettek figyelmesek, majd később értesültek a tragédiáról, melynek áldozata helyszíni információk szerint egy többgyermekes édesapa volt. A tragikus eset kapcsán megkerestük a Pest Vármegyei Rendőrkapitányságot. 

vonatgázolás Cegléden
Újabb részleteket árult el a rendőrség a ceglédi vonatgázolás ügyében
Fotó: Archív/Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

A vonatgázolás a Csata utca közelében történt

A Nyugati pályaudvarról 11 óra 50 perckor, Szeged irányába induló Napfény InterCity (IC 714) ütötte el a ceglédi férfit, aki a síneken tartózkodott. A MÁVINFORM korábbi tájékoztatása szerint, felmerülhet a lehetősége annak, hogy az áldozat saját elhatározásából tartózkodott a síneken. Ezt egy ceglédi lakos azzal támasztotta alá, hogy a rendőrként dolgozó férfi búcsúüzenetet küldött gyermekeinek a végzetes döntés előtt. 

A történtek kapcsán megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akik arról tájékoztattak, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a vonatgázolást. További információt azonban nem oszthatnak meg az ügy részleteiről.

