Vonatgázolás Cegléden: rendőrségi eljárás indult a tragédia után
Mélyen megrázta Ceglédet a kedden történt eset, mely során egy férfi vesztette életét. A vonatgázolás áldozata egy édesapa volt, aki a tragédia előtt üzenetben búcsúzott el gyermekeitől. A történtek körülményeit a rendőrség vizsgálja, és eljárást indítottak az ügyben.
Ahogyan arról a napokban folyamatosan tájékoztattuk az olvasókat, kedden délelőtt vonatgázolás történt Cegléden. A helyiek először a szirénák hangjára lettek figyelmesek, majd később értesültek a tragédiáról, melynek áldozata helyszíni információk szerint egy többgyermekes édesapa volt. A tragikus eset kapcsán megkerestük a Pest Vármegyei Rendőrkapitányságot.
A vonatgázolás a Csata utca közelében történt
A Nyugati pályaudvarról 11 óra 50 perckor, Szeged irányába induló Napfény InterCity (IC 714) ütötte el a ceglédi férfit, aki a síneken tartózkodott. A MÁVINFORM korábbi tájékoztatása szerint, felmerülhet a lehetősége annak, hogy az áldozat saját elhatározásából tartózkodott a síneken. Ezt egy ceglédi lakos azzal támasztotta alá, hogy a rendőrként dolgozó férfi búcsúüzenetet küldött gyermekeinek a végzetes döntés előtt.
A történtek kapcsán megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akik arról tájékoztattak, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a vonatgázolást. További információt azonban nem oszthatnak meg az ügy részleteiről.
