szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Javuló tendenciák

2 órája

Extrém hőség? Halálos balesetek? A MÁV ennek ellenére is tudott javulni

Címkék#MÁV#statisztika#vonatkésés

Izgalmas statisztikákat osztott meg nemrég Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. Az augusztusi riport szerint 7 százalékkal esett vissza a vonatkésések száma a nyár utolsó hónapjában az előző évi adatokhoz képest. A tájékoztató emelett azt is leírja, hogy pontosan mennyit fizetett ki a MÁV a 20 percnél hosszabb késések miatt.

Szoljon.hu

Pozitív adatokat közölt legutóbb, augusztusi jelentésében a MÁV. Mint kiderült, a járatok a nyár utolsó hónapjában 7 százalékkal pontosabbak voltak, mint egy évvel korábban, visszaszorultak tehát a vonatkésések.

vonatkésések
Augusztusban csökkentek a vonatkésések: az előző év statisztikáihoz képest 7 százalékkal volt több pontosan beérkező szerelvény
Fotó: MW archív

Csökkentek a vonatkésések augusztusban

A statisztikák szerint 93.948 beérkezett vonatból 74.233 kevesebb mint 6 perc késéssel érkezett be a célállomásra. Ez 2024 augusztusához képest 6,58 százalékos javulást jelent, ráadásul az egyik grafikon tanulsága szerint nemcsak a késések száma csökkent, hanem azok hossza is. A legtöbb pontatlanság mindössze 6-15 percet tett ki, míg az 50 százalékos jegyár visszatérítéssel járó, 20 percnél nagyobb csúszások a vonatok kevesebb, mint 4 százalékánál fordultak elő. Ezek a késések azonban mintegy 137,2 millió forintjába került a MÁV-nak – ennyit kellett ugyanis visszatéríteni a nem időben érkező szerelvények miatt. 

Az augusztus havi riportból az is kiderül, a nyár különösen próbára tette a vasúthálózatot: az extrém hőség mellett közel két tucat halálos gázolás és több útátjárós baleset nehezítette a közlekedést. Ennek ellenére az észak-balatoni vonalon 9 százalékkal, a déli parton pedig 7 százalékkal javult a menetrendszerűség. Miskolc, Hidasnémet, Békéscsaba és Szeged vonalai szintén szép eredményeket értek el, köszönhetően az új villanymozdonyoknak és a nyárra bevezetett motorvonati üzemnek. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon pedig a vonatok 76,46 százaléka ékezett pontosan. 

A vonatozás mellett az országos és regionális buszos közlekedésről is elmondható, hogy a járatok  98,91 százalékban pontosan érkeznek és országosan mindössze 0,32% késik 20 percnél többet. 

Van még azonban, ahol elkél a fejlesztés

A sok pozitívum mellett a MÁV a hiányosságokat sem rejtette véka alá:

Sok teendő maradt viszont a 100-as Budapest – Debrecen – Záhony vasútvonalon, amely az augusztusi statisztika egyik sereghajtója lett. A vonalon a közeljövőben további karbantartási, felújítási munkálatokat tervezünk a menetrendszerűség javítása érdekében.

olvasható a riportban.

A MÁV tehát biztató javulást mutatott augusztusban: a statisztikák alapján látszik a fejlődés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu