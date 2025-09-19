Extrém hőség? Halálos balesetek? A MÁV ennek ellenére is tudott javulni

Pozitív adatokat közölt legutóbb, augusztusi jelentésében a MÁV. Mint kiderült, a járatok a nyár utolsó hónapjában 7 százalékkal pontosabbak voltak, mint egy évvel korábban, visszaszorultak tehát a vonatkésések.

Augusztusban csökkentek a vonatkésések: az előző év statisztikáihoz képest 7 százalékkal volt több pontosan beérkező szerelvény

Fotó: MW archív

Csökkentek a vonatkésések augusztusban

A statisztikák szerint 93.948 beérkezett vonatból 74.233 kevesebb mint 6 perc késéssel érkezett be a célállomásra. Ez 2024 augusztusához képest 6,58 százalékos javulást jelent, ráadásul az egyik grafikon tanulsága szerint nemcsak a késések száma csökkent, hanem azok hossza is. A legtöbb pontatlanság mindössze 6-15 percet tett ki, míg az 50 százalékos jegyár visszatérítéssel járó, 20 percnél nagyobb csúszások a vonatok kevesebb, mint 4 százalékánál fordultak elő. Ezek a késések azonban mintegy 137,2 millió forintjába került a MÁV-nak – ennyit kellett ugyanis visszatéríteni a nem időben érkező szerelvények miatt.

Az augusztus havi riportból az is kiderül, a nyár különösen próbára tette a vasúthálózatot: az extrém hőség mellett közel két tucat halálos gázolás és több útátjárós baleset nehezítette a közlekedést. Ennek ellenére az észak-balatoni vonalon 9 százalékkal, a déli parton pedig 7 százalékkal javult a menetrendszerűség. Miskolc, Hidasnémet, Békéscsaba és Szeged vonalai szintén szép eredményeket értek el, köszönhetően az új villanymozdonyoknak és a nyárra bevezetett motorvonati üzemnek. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon pedig a vonatok 76,46 százaléka ékezett pontosan.

A vonatozás mellett az országos és regionális buszos közlekedésről is elmondható, hogy a járatok 98,91 százalékban pontosan érkeznek és országosan mindössze 0,32% késik 20 percnél többet.

Van még azonban, ahol elkél a fejlesztés

A sok pozitívum mellett a MÁV a hiányosságokat sem rejtette véka alá:

Sok teendő maradt viszont a 100-as Budapest – Debrecen – Záhony vasútvonalon, amely az augusztusi statisztika egyik sereghajtója lett. A vonalon a közeljövőben további karbantartási, felújítási munkálatokat tervezünk a menetrendszerűség javítása érdekében.

– olvasható a riportban.

A MÁV tehát biztató javulást mutatott augusztusban: a statisztikák alapján látszik a fejlődés.