A közbiztonságért tüntetett Szolnokon a Mi Hazánk

„Erődemonstráló” jelleggel tartott vonulásos tüntetést a Mi Hazánk Mozgalom szombat délután Szolnokon. A párt eredetileg a Sashalmi útra tervezett felvonulást, ám azt a város polgármestere és a rendőrség is kifogásolta, illetve tiltotta. Így végül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivataltól sétált át a mintegy hatszáz tüntető a vármegyei rendőrkapitányág épületéhez.

Toroczkai László is beszédet mondott a szolnoki vonulásos tüntetésen

Fotó: Rózsa Róbert

Fontos, a magyarok és a megtámadottak melletti kiállásnak nevezte a tüntetést beszédében a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai László úgy vélte, a magyarok kivándorlásáért a megélhetési és lakhatási válság mellett a közbiztonság helyzete is felelős. Kárhoztatta a szerinte liberális szemléletű, az önvédelmi szempontokat hazai mellőző fegyvertartási jogszabályokat. Hatalomra kerülésük esetén rendteremtést, a bűnözőkkel szembeni erélyes fellépést ígért – többször is kitérve arra a szolnoki esetre, melyben egy „vérségi alapon szerveződött horda” felfegyverkezve támadt szórakozó fiatalokra.