Galériával

2 órája

Csodálatos fotókat hoztunk a vörösholdról, sokan voltak rá kíváncsiak a szolnoki toronyház tetejéről is

Címkék#TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló#Vöröshold#Szabó Szabolcs Zsolt

Vasárnap este az égbolt különleges színbe öltözött, és sokakat csábított arra, hogy a magasba emeljék tekintetüket. A ritka vöröshold látványát a szolnoki csillagvizsgálóban készült fotókon is megmutatjuk.

Major Angéla

Ritka égi jelenség varázsolta el a Jászkunság lakóit is vasárnap este, a teljes holdfogyatkozás során vöröses árnyalatba borult ugyanis a Hold. A vöröshold felbukkanását rengetegen figyelték, sokan a szolnoki TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló tetejéről, ahol előadások és közös megfigyelés is várta az érdeklődőket.

Lélegzetelállító fotók örökítették meg a vöröshold varázslatos fényét
Lélegzetelállító fotók örökítették meg a vöröshold varázslatos fényét
Fotó: Szabó Szabolcs Zsolt

Vöröshold látványa a csillagvizsgáló tetjéről

A csillagvizsgálóban, ahogy Szabó Szabolcs Zsolt csillagásztól megtudtuk, a szakkörösök már délután készülődtek, az előadások után pedig sokan maradtak, hogy élőben is részesei legyenek a látványnak. A vöröshold lenyűgözte a jelenlévőket, akik közül többen is megörökítették a különleges pillanatot – tudtuk meg a szakembertől. 

A vöröshold látványa a Szolnoki TIT Csillagvizsgáló tetejéről
A vöröshold látványa a Szolnoki TIT Csillagvizsgáló tetejéről
Fotó: Szabó Szabolcs Zsolt

A teljes holdfogyatkozáshoz hasonló látványosságra legközelebb csak két év múlva számíthatunk, így különösen értékesek ezek a pillanatképek.

Teljes holdfogyatkozás a Szolnoki Csillagvizsgálóból

Fotók: Szabó Szabolcs Zsolt

 

