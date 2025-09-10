2 órája
Csodálatos fotókat hoztunk a vörösholdról, sokan voltak rá kíváncsiak a szolnoki toronyház tetejéről is
Vasárnap este az égbolt különleges színbe öltözött, és sokakat csábított arra, hogy a magasba emeljék tekintetüket. A ritka vöröshold látványát a szolnoki csillagvizsgálóban készült fotókon is megmutatjuk.
Ritka égi jelenség varázsolta el a Jászkunság lakóit is vasárnap este, a teljes holdfogyatkozás során vöröses árnyalatba borult ugyanis a Hold. A vöröshold felbukkanását rengetegen figyelték, sokan a szolnoki TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló tetejéről, ahol előadások és közös megfigyelés is várta az érdeklődőket.
Vöröshold látványa a csillagvizsgáló tetjéről
A csillagvizsgálóban, ahogy Szabó Szabolcs Zsolt csillagásztól megtudtuk, a szakkörösök már délután készülődtek, az előadások után pedig sokan maradtak, hogy élőben is részesei legyenek a látványnak. A vöröshold lenyűgözte a jelenlévőket, akik közül többen is megörökítették a különleges pillanatot – tudtuk meg a szakembertől.
A teljes holdfogyatkozáshoz hasonló látványosságra legközelebb csak két év múlva számíthatunk, így különösen értékesek ezek a pillanatképek.
Teljes holdfogyatkozás a Szolnoki CsillagvizsgálóbólFotók: Szabó Szabolcs Zsolt