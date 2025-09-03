A Netflix megkínozta a rajongókat, de kiderül, hogyan folytatódik Wednesday borzongató története

Szinte Wednesdayhez illő kínzás volt az, amit a Netflix művel a rajongókkal, ugyanis egy igen izgalmas résznél vágták ketté a sorozatot. Ám most végre kiderül, hogyan is folytatódik az Addams Family kedvenc karakterének borzongatóan misztikus kalandja. Így folytatódik a Wednesday második évada.

Folytatódik a Wednesday második évada, a követkeő felvonásban végre kiderülhet, mi lesz az Addams lány sorsa

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Ismét felgördül a függöny a Wednesday második évada felett

Már tűkön ülve várták a rajongók a második felvonást, és közben repkedtek a kérdések, vajon mi fog történni a sötét lelkületű lánnyal. Az első négy részben izgalomban nem volt hiány: szobatársa és legjobb barátnője, Enid élete veszélyben, és azt se tudjuk mit tartogat még Wednesday számára médiumi képessége.

Abban biztosak lehetünk, hogy izgalomban, borzongásban és misztikus rejtélyekben nem lesz hiány a folytatásban, ráadásul olyan karakterek is visszatérnek, akikre valószínűleg egyáltalán nem számítottunk. Már az előzetesből kiderült, hogy Larissa Weems szerepében ismét Gwendoline Christiet láthatjuk majd, ráadásul ő lesz a fiatal Addams szellemi vezetője. Ami valljuk be ráfér a lányra, hiszen egyre többször látjuk, hogy valami nincs rendben nála.

Azt, hogy sikerül-e a makacsságát leküzdenie, és fejlődnie, hogy miként keresztezi még útját Tyler Galpin, mi lesz a farkaslány és a Nevermore Akadémia sorsa, az kiderül a sorozat folytatásában, mely szeptember 3-án veszi kezdetét a streaming szolgáltató oldalán. De hogy addig se unatkozz, kvízünk kitöltésével ismét elmerülhetsz Wednesday világában.