szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikersorozat

1 órája

A Netflix megkínozta a rajongókat, de kiderül, hogyan folytatódik Wednesday borzongató története

Címkék#Netflix#Wednesday Addams#sorozat

Majdnem egy hónapot kellett várni arra, hogy ismét végig kísérhessük Wednesday misztikus kalandjait. Szeptember 3-án indul az évad második felvonása.

Dobos Zsófia Tünde

Szinte Wednesdayhez illő kínzás volt az, amit a Netflix művel a rajongókkal, ugyanis egy igen izgalmas résznél vágták ketté a sorozatot. Ám most végre kiderül, hogyan is folytatódik az Addams Family kedvenc karakterének borzongatóan misztikus kalandja. Így folytatódik a Wednesday második évada.

Folytatódik Wednesday második évada
Folytatódik a Wednesday második évada, a követkeő felvonásban végre kiderülhet, mi lesz az Addams lány sorsa
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Ismét felgördül a függöny a Wednesday második évada felett

Már tűkön ülve várták a rajongók a második felvonást, és közben repkedtek a kérdések, vajon mi fog történni a sötét lelkületű lánnyal. Az első négy részben izgalomban nem volt hiány: szobatársa és legjobb barátnője, Enid élete veszélyben, és azt se tudjuk mit tartogat még Wednesday számára médiumi képessége.

Abban biztosak lehetünk, hogy izgalomban, borzongásban és misztikus rejtélyekben nem lesz hiány a folytatásban, ráadásul olyan karakterek is visszatérnek, akikre valószínűleg egyáltalán nem számítottunk. Már az előzetesből kiderült, hogy Larissa Weems szerepében ismét Gwendoline Christiet láthatjuk majd, ráadásul ő lesz a fiatal Addams szellemi vezetője. Ami valljuk be ráfér a lányra, hiszen egyre többször látjuk, hogy valami nincs rendben nála.

Azt, hogy sikerül-e a makacsságát leküzdenie, és fejlődnie, hogy miként keresztezi még útját Tyler Galpin, mi lesz a farkaslány és a Nevermore Akadémia sorsa, az kiderül a sorozat folytatásában, mely szeptember 3-án veszi kezdetét a streaming szolgáltató oldalán. De hogy addig se unatkozz, kvízünk kitöltésével ismét elmerülhetsz Wednesday világában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu