Több százmilliós bírságot kapott a Wolt, így verték át a vásárlókat

Komoly fogyasztóvédelmi jogsértéseket állapított meg a Wolt cégcsoportnál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyelete mellett zajló vizsgálat.

A Wolt több jogszabályt is megszegett

Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW archív

Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az ételkiszállítást érintő panaszok, ezért rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a nagyobb cégek ellen. Mint az a kormany.hu oldalon olvasható a Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során kiderült, hogy többször is alkohollal, valamint energiaitallal szolgáltak ki fiatalkorúakat, emellett „kamuakciókat” hirdettek, ezzel megsértették az akciós árfeltüntetési szabályokat is.

A platformot működtető Wolt Magyarország Kft. esetében ugyancsak súlyos hibákat talált az NKFH. A fogyasztók elavult panaszkezelési csatornákról kaptak tájékoztatást, ez pedig hátráltatta jogaik érvényesítését, emellett több terméknél jogellenesen korlátozták az elállási jogot.

200 milliós bírságot kapott a Wolt

A hatóság a cégeket fejenként 100-100 ezer forintra büntette, így a cégcsoportnak összesen 200 millió forintos büntetéssel kell számolnia.

