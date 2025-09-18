szeptember 18., csütörtök

Több százmilliós bírságot kapott a Wolt, így verték át a vásárlókat

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#Wolt#büntetés

A Wolt cégcsoporthoz tartozó vállalkozások több ponton is jogszabályokat sértettek, ezért bírságolt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A Woltnak 200 millió forintos büntetést kell fizetnie.

Bátori Attila

Komoly fogyasztóvédelmi jogsértéseket állapított meg a Wolt cégcsoportnál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyelete mellett zajló vizsgálat.

wolt futár munka közben
A Wolt több jogszabályt is megszegett
Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW archív

Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az ételkiszállítást érintő panaszok, ezért rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a nagyobb cégek ellen. Mint az a kormany.hu oldalon olvasható a Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során kiderült, hogy többször is alkohollal, valamint energiaitallal szolgáltak ki fiatalkorúakat, emellett „kamuakciókat” hirdettek, ezzel megsértették az akciós árfeltüntetési szabályokat is.

A platformot működtető Wolt Magyarország Kft. esetében ugyancsak súlyos hibákat talált az NKFH. A fogyasztók elavult panaszkezelési csatornákról kaptak tájékoztatást, ez pedig hátráltatta jogaik érvényesítését, emellett több terméknél jogellenesen korlátozták az elállási jogot.

200 milliós bírságot kapott a Wolt

A hatóság a cégeket fejenként 100-100 ezer forintra büntette, így a cégcsoportnak összesen 200 millió forintos büntetéssel kell számolnia.

Az ügynek azonban itt még nincs vége, hogy mi vár még a cégre, azt a baon.hu cikkében elolvashatják.

 

 

