Elkerülhetetlen beavatkozás

3 órája

Gond lesz a csapvízzel Jászberényben, mutatjuk, mire kell számítani

Címkék#víz#csőhálózat#nyomácsökkenés#jelenség#figyelem

Fontos tájékoztatást tett közzé a szolgáltató. Karbantartás miatt zavaros víz folyhat a csapból és nyomácsökkenést is észlelhetnek a fogyasztók Jászberényben. Mutatjuk, hogy a szakemberek mikor végzik el a beavatkozást.

Szoljon.hu

Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében csőhálózat mosatást végeznek a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szakemberei Jászberény-Portelek vízhálózatán – tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltató. Szeptember harmadik hetében zavaros víz folyhat a csapból.

zavaros víz folyhat a csapból
Kellemetlenséggel járhat a csőhálózat mosatása. Néhány napig zavaros víz folyhat a csapból a jászberényi háztartásokban
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Ez áll a zavaros víz hátterében 

A csőhálózat mosatását szeptember 16-tól 19-ig 7 óra és 19 óra között végzik Jászberény-Portelek vízhálózatán. Ebben az időszakban nyomáscsökkenés és vízzavarosodás fordulhat elő. Ez utóbbi a csap néhány perces folyatásával megszűntethető – hívja fel a lakosok figyelmét a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

 

