Gond lesz a csapvízzel Jászberényben, mutatjuk, mire kell számítani

Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében csőhálózat mosatást végeznek a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szakemberei Jászberény-Portelek vízhálózatán – tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltató. Szeptember harmadik hetében zavaros víz folyhat a csapból.

Kellemetlenséggel járhat a csőhálózat mosatása. Néhány napig zavaros víz folyhat a csapból a jászberényi háztartásokban

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Ez áll a zavaros víz hátterében

A csőhálózat mosatását szeptember 16-tól 19-ig 7 óra és 19 óra között végzik Jászberény-Portelek vízhálózatán. Ebben az időszakban nyomáscsökkenés és vízzavarosodás fordulhat elő. Ez utóbbi a csap néhány perces folyatásával megszűntethető – hívja fel a lakosok figyelmét a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.