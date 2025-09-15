1 órája
Gond lesz a csapvízzel Jászberényben, mutatjuk, mire kell számítani
Fontos tájékoztatást tett közzé a szolgáltató. Karbantartás miatt zavaros víz folyhat a csapból és nyomácsökkenést is észlelhetnek a fogyasztók Jászberényben. Mutatjuk, hogy a szakemberek mikor végzik el a beavatkozást.
Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében csőhálózat mosatást végeznek a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szakemberei Jászberény-Portelek vízhálózatán – tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltató. Szeptember harmadik hetében zavaros víz folyhat a csapból.
Ez áll a zavaros víz hátterében
A csőhálózat mosatását szeptember 16-tól 19-ig 7 óra és 19 óra között végzik Jászberény-Portelek vízhálózatán. Ebben az időszakban nyomáscsökkenés és vízzavarosodás fordulhat elő. Ez utóbbi a csap néhány perces folyatásával megszűntethető – hívja fel a lakosok figyelmét a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
