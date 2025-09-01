Emberfeletti kitartás: Zsoltika ép tudattal él egy mozgásképtelen testben, mégis lelkesen tanul

Nehezségekből bőven akad annak a tiszatenyői családnak, melynek 18 éves tagja, Zsoltika SMA-val, tehát gerincvelő-eredetű izomsorvadással küzd születése óta. A fiú sajnos bár sosem tudja majd megtapasztalni, milyen iskolába járni, a szülők mindent megtesznek azért, hogy a fiuk megfelelő fejlesztést kaphasson – írta cikkében a Bors.

Zsoltika SMA betegséggel küzd, ennek ellenére próbál annyit tanulni, amennyit csak tud

Fotó: Beküldött

Zsoltika SMA-ban szenved, ép tudattal él mozgásképtelen testében

Zsoltika igazi küzdő, melyet mi sem bizonyít jobban, minthogy születésekor az orvosok mindössze egy évet jósoltak neki, ehhez képest már nagykorú. Járni és beszélni azonban nem tud, egész nap ellátásra van szüksége, amelyet szülei végeznek el. A fiú így ép tudattal él egy mozgásképtelen testben, csak pislogással képes kommunikálni. Eldöntendő kérdésekre tud válaszolni, pislogással képes jelezni például az igent vagy a nemet. Lélegeztetőgépre van kötve, nyálszívóra van szüksége.

Sok mindenről tanulnak

A 18 esztendős fiú az állapota miatt sajnos sosem járt iskolába, speciális fejlesztést kap. Számára nincsenek külön osztályok, ballagás és egyéb megszokott iskolai dolgok, jegyeket sem kap, helyette 23 éves koráig, hetente két alkalommal jár hozzá Tiszatenyőre a fejlesztő pedagógus.

– Zsoltika tud összeadni, kivonni, ismeri a betűket. Nagyon sokat tanulnak az internetről, például a NASA-ról, űrhajózásról, természetről. Dokumentumfilmeket néznek és „megbeszélik” azokat. Zsoltikát sok minden érdekli. Csernobiltól a hulladékgazdálkodásig mindenről van szó, persze amíg le lehet kötni Zsoltit, mert hát igazi gyerek, nem mindig van kedve " tanulni". A tanárnő kedves, türelmes, igazodik Zsolti hangulatához – mesélte a Borsnak Török Mária, Zsoltika édesanyja.

Lélegeztetőgépre van kötve, mindenre felkészültek

Hírportálunkon néhány hete foglalkoztunk a tiszatenyői fiúval, aki, mint feljebb írtuk, folyamatosan lélegeztetőgépre van kötve. Zsoltika élete így gyakorlatilag az áramellátástól függ.

– Be vagyunk biztosítva. A lélegeztetőgép négy órát bír áram nélkül belső akkumulátorral, de mellette van szünetmentes tápegységünk és aggregátorunk is; valamint két darab külső akkumulátorunk, amiket például séta közben is használunk. A váladékszívónak is két akksija van. Az áramszolgáltató is nagyon segítőkész, időben szólnak a tervezett áramszünetekről, és szükség esetén aggregátort is hoznak – mesélte.