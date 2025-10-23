„Ez örökérvényű üzenet” – ’56 hőseire emlékeztek Karcagon

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek október 23-án Karcagon. A megemlékezés az Északi temetőben, Kemény Pál karcagi mártír síremlékénél kezdődött, majd a városháza előtt emlékeztek a 69 évvel ezelőtti történtekre.

Karcagon is emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei ma is a magyar szívekben élnek

A temetőben Koncz Tibor esperes mondott beszédet, majd a család nevében Kemény István, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett nyugalmazott honvédezredes idézte fel az édesapja, Kemény Pál életét. A beszédek után a család, városi és vármegyei vezetők, intézmények, civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat a síremléknél.

A koszorúzás után a Kossuth téren, az országzászló ünnepélyes felvonásával folytatódott a megemlékezés, melyben közreműködtek a Kováts Mihály Huszárbandérium huszárjai. A Himnusz elhangzását követően a Karcagi Református Nagytemplomban ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Koncz Tibor esperes.