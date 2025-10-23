október 23., csütörtök

„Ez örökérvényű üzenet” – ’56 hőseire emlékeztek Karcagon

Címkék#1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknap#október 23.#megemlékezés#nemzeti ünnep

Október 23-án az egész ország egyként tekint vissza hőseire, azokra a a hősökre. Karcagon is megemlékezéssel kezdődött a csütörtök reggel, az 1956-os forradalom és szabadságharc napján koszorúzást tartottak és ünnepi beszédek hangzottak el.

Daróczi Erzsébet

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek október 23-án Karcagon. A megemlékezés az Északi temetőben, Kemény Pál karcagi mártír síremlékénél kezdődött, majd a városháza előtt emlékeztek a 69 évvel ezelőtti történtekre.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Karcagon.
Karcagon is emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire
Fotó: Daróczi Erzsébet

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei ma is a magyar szívekben élnek

A temetőben Koncz Tibor esperes mondott beszédet, majd a család nevében Kemény István, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett nyugalmazott honvédezredes idézte fel az édesapja, Kemény Pál életét. A beszédek után a család, városi és vármegyei vezetők, intézmények, civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat a síremléknél.

A koszorúzás után a Kossuth téren, az országzászló ünnepélyes felvonásával folytatódott a megemlékezés, melyben közreműködtek a Kováts Mihály Huszárbandérium huszárjai. A Himnusz elhangzását követően a Karcagi Református Nagytemplomban ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Koncz Tibor esperes.

'56-os megemlékezés Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

Ezt követően a városháza előtti téren ünnepi beszédet mondott dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke.

– Ma nem pusztán egy dátumot idézünk fel, hanem egy nemzet lelkét, egy nép örökérvényű üzenetét. 1956-ban a magyarok megmutatták a világnak, mit jelent igazán szeretni a hazát. Megmutatták, hogy a szabadság nem ajándék, hanem áldozat, bátorság és hit kérdése. Hatvankilenc év telt el azóta, de az októberi napok emléke ma is elevenen él minden magyar szívében. Akkor az utcákon, a gyárakban és az egyetemi termekben egyszer csak kimondták az emberek: elég volt a félelemből, a kiszolgáltatottságból és abból, hogy mások döntsenek helyettünk! És ezt a szót „elég volt” kimondta a magyar gazda, a munkás, az egyetemista, a katona, a pap, a pék, az orvos, azaz mindenki, aki szabad emberként akart élni. A forradalom lángját nemcsak Budapesten gyújtották meg, itt, az Alföld szívében is fellángolt, a Jászkunság népe is a szabadság mellé állt. A kun ember mindig is szabadnak született, nem tűrte az idegen igát sem a török időkben, sem a Habsburg-önkény, sem a szovjet megszállás alatt – hangsúlyozta az elnök.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az ünnepi műsorban közreműködtek a Karcagi Nagykun Református Oktatási Központ Gimnázium Tagintézményének tanulói, majd a jelenlévő majd a városháza falán lévő emléktáblánál 

  • a városi;
  • a vármegyei vezetők; 
  • képviselők;
  • pártok;
  • intézmények;
  • civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúját.

 

