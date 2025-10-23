Oscar-díjra nevezett magyar film premierje lesz a nemzeti ünnepen Jászberényben

Az önkormányzat és a Jászkerület Nonprofit Kft. szervezésében városi megemlékezést tartottak csütörtökön az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján Jászberényben.

A Lehel Vezér Gimnázium 10. C és 10. N osztályos diákjai idézték fel az 1956-os forradalom eseményeit a városi ünnepségen Jászberényben. Fotó: Pesti József

Generációk tükrében mutatták be az 1956-os forradalom üzenetét

– Az utókor feladata, hogy megőrizze múltunk, nagyjaink emlékét, megemlékezzen a nagy történelmi eseményekről, személyiségekről és azokról az emberekről is, akik nem kaptak helyet a történelem tankönyvekben, de részesei voltak a jelentős eseményeknek, így az 1956-os történéseknek is – hangzott el a szentmisét követő megemlékezésen a Ferencesek terén. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit a Lehel Vezér Gimnázium 10. C és 10. N osztályos diákjai idézték fel „Forradalom a generációk tükrében” című műsorukban. Felkészítő tanáruk Notheisz János volt.