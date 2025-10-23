október 23., csütörtök

Méltó megemlékezés

1 órája

Oscar-díjra nevezett magyar film premierje lesz a nemzeti ünnepen Jászberényben

Címkék#ünnepség#forradalom#emlék#koszorúzás#premier

Az utókor feladata, hogy megőrizze múltunk, nagyjaink emlékét – hangzott el nemzeti ünnepünkön Jászberényben. Szentmisével, diákok múltidéző előadásával és koszorúzással emlékezett a város az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. Kora este Nemes Jeles László filmrendező új alkotásának országos premierje lesz a Lehel Film-Színházban.

Illés Anita

Az önkormányzat és a Jászkerület Nonprofit Kft. szervezésében városi megemlékezést tartottak csütörtökön az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján Jászberényben. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek Jászberényben.
A Lehel Vezér Gimnázium 10. C és 10. N osztályos diákjai idézték fel az 1956-os forradalom eseményeit a városi ünnepségen Jászberényben. Fotó: Pesti József 

Generációk tükrében mutatták be az 1956-os forradalom üzenetét 

– Az utókor feladata, hogy megőrizze múltunk, nagyjaink emlékét, megemlékezzen a nagy történelmi eseményekről, személyiségekről és azokról az emberekről is, akik nem kaptak helyet a történelem tankönyvekben, de részesei voltak a jelentős eseményeknek, így az 1956-os történéseknek is – hangzott el a szentmisét követő megemlékezésen a Ferencesek terén. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit a Lehel Vezér Gimnázium 10. C és 10. N osztályos diákjai idézték fel „Forradalom a generációk tükrében” című műsorukban. Felkészítő tanáruk Notheisz János volt.

Ünnepi megemlékezés Jászberényben, október 23-án

Fotók: Pesti József

A múltidéző előadás után a megemlékezők a 298. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat közreműködésével koszorúkat helyeztek el az ’56-os emlékműnél, a Városháza falán elhelyezett emléktábláknál. A tiszteletadás a Fehértói temetőben folytatódott, ahol az ’56-os forradalom és szabadságharc jászberényi hősei emlékére állított kopjafáknál helyezték az emlékezés koszorúit a résztvevők. Az ünnep zárásaként 17:30 órakor a Lehel Film-Színházban látható az országos premier részeként Nemes Jeles László filmrendező, forgatókönyvíró Árva című alkotása. Magyarország a történelmi drámát jelöli az Oscar-díjra.

