Őrült jelmezek és hatalmas buli: elstartolt a 24 órás vetélkedő Szolnokon – galériával, videóval

„Aludj máskor!” címmel kezdődött a nagyszabású diákrendezvény a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előtti téren. Idén már a 22. alkalommal rendezik meg a 24 órás vetélkedőt a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Sportcsarnokában a város középiskolásai számára.

Közös bemelegítéssel vette kezdetét a 24 órás vetélkedő Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Őrült hangulat és kreatív feladatok: elstartolt a 24 órás vetélkedő

A színes és bohókás jelmezekbe öltözött csapatok látványos bemutatkozását a közös bemelegítés követte, melyet zenére hajtottak végre a fiatalok. Azt követően indultak el a csapatok a sportcsarnokba, ahol elméleti és ügyességi feladatokat oldanak meg. Az eredményhirdetés szombaton reggel történik meg.