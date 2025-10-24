35 perce
Őrült jelmezek és hatalmas buli: elstartolt a 24 órás vetélkedő Szolnokon – galériával, videóval
Látványos bemutatkozásokkal vette kezdetét az idei „Aludj máskor!” Szolnokon. A 24 órás vetélkedőn a város középiskolásai mérik össze ügyességüket és kreativitásukat, miközben egy teljes napon át versenyeznek a Széchenyi István Gimnázium sportcsarnokában.
„Aludj máskor!” címmel kezdődött a nagyszabású diákrendezvény a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előtti téren. Idén már a 22. alkalommal rendezik meg a 24 órás vetélkedőt a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Sportcsarnokában a város középiskolásai számára.
Őrült hangulat és kreatív feladatok: elstartolt a 24 órás vetélkedő
A színes és bohókás jelmezekbe öltözött csapatok látványos bemutatkozását a közös bemelegítés követte, melyet zenére hajtottak végre a fiatalok. Azt követően indultak el a csapatok a sportcsarnokba, ahol elméleti és ügyességi feladatokat oldanak meg. Az eredményhirdetés szombaton reggel történik meg.
Elstartolt a 24 órás vetélkedőFotók: Mészáros János
