Kezdetét vette a verseny

Őrült jelmezek és hatalmas buli: elstartolt a 24 órás vetélkedő Szolnokon – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#24 órás verseny#Aludj máskor

Látványos bemutatkozásokkal vette kezdetét az idei „Aludj máskor!” Szolnokon. A 24 órás vetélkedőn a város középiskolásai mérik össze ügyességüket és kreativitásukat, miközben egy teljes napon át versenyeznek a Széchenyi István Gimnázium sportcsarnokában.

Mészáros János

„Aludj máskor!” címmel kezdődött a nagyszabású diákrendezvény a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előtti téren. Idén már a 22. alkalommal rendezik meg a 24 órás vetélkedőt a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Sportcsarnokában a város középiskolásai számára. 

24 órás vetélkedő
Közös bemelegítéssel vette kezdetét a 24 órás vetélkedő Szolnokon
Fotó: Mészáros János

Őrült hangulat és kreatív feladatok: elstartolt a 24 órás vetélkedő

A színes és bohókás jelmezekbe öltözött csapatok látványos bemutatkozását a közös bemelegítés követte, melyet zenére hajtottak végre a fiatalok. Azt követően indultak el a csapatok a sportcsarnokba, ahol elméleti és ügyességi feladatokat oldanak meg. Az eredményhirdetés szombaton reggel történik meg.

Elstartolt a 24 órás vetélkedő

Fotók: Mészáros János

 

