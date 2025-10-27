Hamarosan felragyog Abony karácsonyfája – de vajon honnan érkezik?

– Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően szeretnénk megtalálni azt a fenyőfát, mely ebben az esztendőben is még szebbé teheti az abonyiak számára a karácsonyi ünnepkört – közölték Abony város hivatalos oldalán.

Abonyban idén is keresik azt a fenyőt, amely a Főtérre kerülhet, és mindenki számára meghitté teheti az ünnepeket

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Abony karácsonyfája: méretes darabot keresnek

Olyan nagytermetű fenyőfát keresnek a Főtérre, amely idős, és amit szívesen felajánlanának a város javára. Ennek kivágását és elszállítását, majd később a felállítását és díszítési munkálatait az Abokom Nonprofit Kft. szakemberei végzik.

A felajánlásokat a 06-30-846-1293-as telefonszámon, vagy a polgármesteri hivatal Abokom irodájában tehetik meg ügyfélfogadási időben.