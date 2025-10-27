október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fenyővadászat

48 perce

Hamarosan felragyog Abony karácsonyfája – de vajon honnan érkezik?

Címkék#város#fenyőfa#felajánlás

Már gőzerővel keresik a szeretet ünnepének egyik meghatározó szimbólumát. Idén is a legszebb karácsonyfát kutatják Abonyban, amely a Főteret öltözteti majd ünnepi díszbe.

Nyitrai Fanni

– Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően szeretnénk megtalálni azt a fenyőfát, mely ebben az esztendőben is még szebbé teheti az abonyiak számára a karácsonyi ünnepkört – közölték Abony város hivatalos oldalán. 

Hamarosan kiderül, kié lesz Abony karácsonyfája.
Abonyban idén is keresik azt a fenyőt, amely a Főtérre kerülhet, és mindenki számára meghitté teheti az ünnepeket
Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Abony karácsonyfája: méretes darabot keresnek

Olyan nagytermetű fenyőfát keresnek a Főtérre, amely idős, és amit szívesen felajánlanának a város javára. Ennek kivágását és elszállítását, majd később a felállítását és díszítési munkálatait az Abokom Nonprofit Kft. szakemberei végzik.

A felajánlásokat a 06-30-846-1293-as telefonszámon, vagy a polgármesteri hivatal Abokom irodájában tehetik meg ügyfélfogadási időben.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu