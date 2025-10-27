1 órája
Hamarosan felragyog Abony karácsonyfája – de vajon honnan érkezik?
Már gőzerővel keresik a szeretet ünnepének egyik meghatározó szimbólumát. Idén is a legszebb karácsonyfát kutatják Abonyban, amely a Főteret öltözteti majd ünnepi díszbe.
– Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően szeretnénk megtalálni azt a fenyőfát, mely ebben az esztendőben is még szebbé teheti az abonyiak számára a karácsonyi ünnepkört – közölték Abony város hivatalos oldalán.
Abony karácsonyfája: méretes darabot keresnek
Olyan nagytermetű fenyőfát keresnek a Főtérre, amely idős, és amit szívesen felajánlanának a város javára. Ennek kivágását és elszállítását, majd később a felállítását és díszítési munkálatait az Abokom Nonprofit Kft. szakemberei végzik.
A felajánlásokat a 06-30-846-1293-as telefonszámon, vagy a polgármesteri hivatal Abokom irodájában tehetik meg ügyfélfogadási időben.
