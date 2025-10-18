október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Abony

2 órája

A legkisebbek látogattak el a városházára, ahol számos érdekesség várta őket

Címkék#gyermek#logó#vendég#polgármester

A Szivárvány Óvoda nagycsoportosai különleges élményben részesülhettek októberben. A gyermekek betekintést nyertek az abonyi városháza épületébe és életébe is.

Nyitrai Fanni

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint, október 15-én különleges vendégek érkeztek az abonyi városháza épületébe. A Szivárvány Óvoda nagycsoportba járó gyermekei bejárhatták az intézményt, miközben játékosan megismerkedhettek az önkormányzatisággal. 

óvodások jártak az abonyi Városháza épületében
Az abonyi Városháza épületét egy csoportnyi óvodás járta be októberben
Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

Egy csapat óvodás az abonyi Városháza falai között

– A Díszteremben kezdtünk, ahol a polgármester szerepében Ábelt láthattuk és hallhattuk. Nagyon okos kis ovisaink vannak. Ismerkedtünk az önkormányzatisággal, megbeszéltük a felújítandó utcákat, az óvodaépület beázó tetejéről is szó esett, melyet mielőbb meg kell javítanunk – fogalmazta meg Pető Zsolt.

Szeretlek Abony logó
A Városunk Fejlődéséért Egyesület logójáról is beszélgetett Pető Zsolt az óvodásokkal
Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

Ezt követően a polgármesteri irodában beszélgetett a városvezető a gyerekekkel Magyarország és Abony zászlajáról, valamint a település címeréről is. A legkisebbek a „Szeretlek Abony” logóval is megismerkedhettek, amelynek jelentését Pető Zsolt mesélte el. A programot közös akarattal alkották meg korábban, aminek a különlegességét az adta, hogy a helyi közösség megerősítésére vállalkozott a városvezetés, ahol teret kaphatnak az egyéni kezdeményezések, mindenki békében dolgozhat, az emberek figyelnek egymásra és közösen cselekednek a célok megvalósításáért, amelyek a város erősödését és felemelkedését szolgálják.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

– Ezt fejezi ki a Városunk Fejlődéséért Egyesület logója, melyben szintén szerepet kap a „Szeretlek Abony” kifejezés is. Emellett a két torony, mint Abony ikonikus jelképe látható a logóban. Ezek a Katolikus és Református templomaink tornyai, melyek különösen kedvesek az abonyiak számára – tájékoztatott Lőrinczy Veronika, Abony önkormányzati sajtóreferense. Hozzátette: ezen tornyok jelennek meg Kodály Zoltán Háry János című daljátékéban is, a Sej Nagyabonyban kezdetű dalban.

A gyermekek kézzel készített ajándékkal kedveskedtek
Pető Zsolt polgármestert kézzel készített ajándékokkal lepték meg a gyermekek 
Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

Újabb állomások vártak a gyermekekre

Pető Zsolt irodája után a házasságkötő termet, a Településfejlesztési Osztály irodáit és a város sajtóreferensét is meglátogatták. Az óvónő elmondta, a látogatás célja az volt, hogy az ovisok a híres épülettel belülről is megismerkedhessenek, hiszen így lehet esély arra, hogy igazi lokálpatrióták lesznek, akik valóban szeretni fogják a városukat.

– Végtelenül hálás vagyok ezért a hozzáállásért és gondolatokért! – fogalmazta meg a városvezető, aki a gyermekektől kézzel készített ajándékokat is kapott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu