A legkisebbek látogattak el a városházára, ahol számos érdekesség várta őket

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint, október 15-én különleges vendégek érkeztek az abonyi városháza épületébe. A Szivárvány Óvoda nagycsoportba járó gyermekei bejárhatták az intézményt, miközben játékosan megismerkedhettek az önkormányzatisággal.

Az abonyi Városháza épületét egy csoportnyi óvodás járta be októberben

Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

Egy csapat óvodás az abonyi Városháza falai között

– A Díszteremben kezdtünk, ahol a polgármester szerepében Ábelt láthattuk és hallhattuk. Nagyon okos kis ovisaink vannak. Ismerkedtünk az önkormányzatisággal, megbeszéltük a felújítandó utcákat, az óvodaépület beázó tetejéről is szó esett, melyet mielőbb meg kell javítanunk – fogalmazta meg Pető Zsolt.

A Városunk Fejlődéséért Egyesület logójáról is beszélgetett Pető Zsolt az óvodásokkal

Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

Ezt követően a polgármesteri irodában beszélgetett a városvezető a gyerekekkel Magyarország és Abony zászlajáról, valamint a település címeréről is. A legkisebbek a „Szeretlek Abony” logóval is megismerkedhettek, amelynek jelentését Pető Zsolt mesélte el. A programot közös akarattal alkották meg korábban, aminek a különlegességét az adta, hogy a helyi közösség megerősítésére vállalkozott a városvezetés, ahol teret kaphatnak az egyéni kezdeményezések, mindenki békében dolgozhat, az emberek figyelnek egymásra és közösen cselekednek a célok megvalósításáért, amelyek a város erősödését és felemelkedését szolgálják.

– Ezt fejezi ki a Városunk Fejlődéséért Egyesület logója, melyben szintén szerepet kap a „Szeretlek Abony” kifejezés is. Emellett a két torony, mint Abony ikonikus jelképe látható a logóban. Ezek a Katolikus és Református templomaink tornyai, melyek különösen kedvesek az abonyiak számára – tájékoztatott Lőrinczy Veronika, Abony önkormányzati sajtóreferense. Hozzátette: ezen tornyok jelennek meg Kodály Zoltán Háry János című daljátékéban is, a Sej Nagyabonyban kezdetű dalban.

Pető Zsolt polgármestert kézzel készített ajándékokkal lepték meg a gyermekek

Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

Újabb állomások vártak a gyermekekre

Pető Zsolt irodája után a házasságkötő termet, a Településfejlesztési Osztály irodáit és a város sajtóreferensét is meglátogatták. Az óvónő elmondta, a látogatás célja az volt, hogy az ovisok a híres épülettel belülről is megismerkedhessenek, hiszen így lehet esély arra, hogy igazi lokálpatrióták lesznek, akik valóban szeretni fogják a városukat.