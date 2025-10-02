Nem mindennapi erődemonstráció – tankok és helikopterek kísérték az átkelést a Tiszán – galériával, videóval

Látványos hadgyakorlat zajlik hetek óta Magyarországon. Az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb katonai erőpróba, ahol magyar és szövetséges csapatok együtt mutatják be felkészültségüket, modern technikáikat és az összefogás erejét. Október 2-án a Jászkunságban is megmutatta a magyar haderő, hogy mire képes.

Adaptive Hussars 2025: a NATO szövetségi és nemzeti összefogás mentén szervezett hadgyakorlat október 2-i műveletében a magyar technikák mellett török harci járművek is átkeltek pontonhídon a Tiszán

Fotó: Mészáros János

A másfél hónapig tartó gyakorlatban szinte minden modern haditechnika részt vesz – köztük Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik, PzH önjáró lövegek, a szolnoki dandár helikopterei, és a kecskeméti vadászgépek, drónok. Voltak már és lesznek éleslövészetek, ejtőernyős ugrások, nagyszabású csapatmozgások és menetgyakorlatok, amelyek mind a felkészültséget és az együttműködést erősítik.

Ilyen még nem volt: az Adaptive Hussars 2025 az eddigi legjelentősebb magyar hadgyakorlat

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a NATO keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlatról szólva azt mondta: az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb, legkomplexebb és legösszetettebb katonai gyakorlat.

A több hete zajló hadgyakorlat október 2-án a Tiszán, a Vezseny és Martfű közötti kompátjárónál sajtónyilvános keretek között folytatódott. A Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred csütörtökön pontonhidat vert a folyó két település közötti szakaszán. A beszámoló szerint a műszaki mozzanat célja

a folyamatos katonai mobilitás biztosítása,

a Tiszán történő átkelés lehetőségének megteremtése,

valamint a műveleti manőverek támogatása.

A feladat nem csupán az átjárhatóság garantálására, hanem a műveleti jelenlét és a gyors reagáló képesség fenntartására is irányult.

A gyakorlat forgatókönyve szerint az ellenséges erők robbantásokkal járhatatlanná tették a kiépített átkelőhelyeket, ezért szükségessé vált a víziátkelés biztosítása műszaki erők bevonásával. Az átkelést a magyar és szövetséges katonák az ellenség diverziós erőinek és drónjainak folyamatos támadása mellett hajtották végre.