Hadgyakorlat Martfűnél

3 órája

Nem mindennapi erődemonstráció – tankok és helikopterek kísérték az átkelést a Tiszán – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#Adaptive Hussars#hadgyakorlat#honvédség

Látványos NATO-kompatibilis hadgyakorlatnak adott otthont a Tisza. Az Adaptive Hussars 2025 keretében, október 2-án, a magyar és szövetséges erők pontonhídon keltek át Vezseny és Martfű között. A Lynx és Leopard harcjárművek mellett török páncélosok, szolnoki helikopterek és kecskeméti Gripenek is részt vettek a műveletben – miközben a rendőrség és a katasztrófavédelem járművei szintén átgördültek a katonai hídon.

Mészáros Géza

Látványos hadgyakorlat zajlik hetek óta Magyarországon. Az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltás óta a legnagyobb katonai erőpróba, ahol magyar és szövetséges csapatok együtt mutatják be felkészültségüket, modern technikáikat és az összefogás erejét. Október 2-án a Jászkunságban is megmutatta a magyar haderő, hogy mire képes. 

Adaptive Hussars 2025 keretében Vezyenynél is tartottak hadgyakorlatot
Adaptive Hussars 2025: a NATO szövetségi és nemzeti összefogás mentén szervezett hadgyakorlat október 2-i műveletében a magyar technikák mellett török harci járművek is átkeltek pontonhídon a Tiszán
Fotó: Mészáros János

A másfél hónapig tartó gyakorlatban szinte minden modern haditechnika részt vesz – köztük Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik, PzH önjáró lövegek, a szolnoki dandár helikopterei, és a kecskeméti vadászgépek, drónok. Voltak már és lesznek éleslövészetek, ejtőernyős ugrások, nagyszabású csapatmozgások és menetgyakorlatok, amelyek mind a felkészültséget és az együttműködést erősítik.

Ilyen még nem volt: az Adaptive Hussars 2025 az eddigi legjelentősebb magyar hadgyakorlat

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a NATO keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlatról szólva azt mondta: az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb, legkomplexebb és legösszetettebb katonai gyakorlat.

A több hete zajló hadgyakorlat október 2-án a Tiszán, a Vezseny és Martfű közötti kompátjárónál sajtónyilvános keretek között folytatódott. A Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred csütörtökön pontonhidat vert a folyó két település közötti szakaszán. A beszámoló szerint a műszaki mozzanat célja

  • a folyamatos katonai mobilitás biztosítása,
  • a Tiszán történő átkelés lehetőségének megteremtése,
  • valamint a műveleti manőverek támogatása.

A feladat nem csupán az átjárhatóság garantálására, hanem a műveleti jelenlét és a gyors reagáló képesség fenntartására is irányult.

A gyakorlat forgatókönyve szerint az ellenséges erők robbantásokkal járhatatlanná tették a kiépített átkelőhelyeket, ezért szükségessé vált a víziátkelés biztosítása műszaki erők bevonásával. Az átkelést a magyar és szövetséges katonák az ellenség diverziós erőinek és drónjainak folyamatos támadása mellett hajtották végre.

Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat a Tiszán

Fotók: Mészáros János

Százméteres pontonhídon vonult át a haderő Martfű felé

Az átkelés egy közel száz méteres pontonhídon történt. A mozzanat során a MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár 1. Gránátos Zászlóaljának kijelölt állománya Lynx harcjárművekkel, valamint egy török manőverszázad M113 típusú páncélozott szállító harcjárművekkel kelt át a Tisza vezsenyi partjáról a martfűi oldalra, mely csapatmozgást búvárcsoportok, a Tisza két partjára telepített Mistral légvédelmi fegyverrendszerek, a légierő három szolnoki H145M és két H225M helikoptere, valamint egy kecseméti JAS39 Gripen géppárja biztosított. A harcszerű mozzanattól elkülönülten, azonban az Adaptive Hussars 2025 összkormányzati jellegéből fakadóan a gyakorlat szerves részeként a Belügyminisztérium erő is részt vettek az átkelési feladatban a társszervek, így a katonai pontonhídon a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás járművei is átkeltek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a rendszerváltás óta tartott legbonyolultabb, nemzetközi részvétellel zajló magyar hadgyakorlatnak tartja az Adaptive Hussars 2025-ös mozzanatot
Fotó: Mészáros János

– A képességbemutató során világosan megmutatkozott, hogy a hagyományos és modern technikai eszközök együttműködésre képesek, és közösen hatékonyan támogatják a harcászati manővereket. A tiszai átkelés demonstrálta a Magyar Honvédség képességét a nemzetközi együttműködésre, a komplex műveletek támogatására, valamint a kritikus infrastruktúra pótlására és fenntartására, békeidőben és hadműveleti környezetben egyaránt – hangoztatta a honvédelmi miniszter a gyakorlatot követő sajtótájékoztatón.

– A békéhez erő kell! – zárta le a hadászati eseményt Szalay-Bobrovniczky Kristóf tárcavezető csütörtökön a déli órákban.

 

