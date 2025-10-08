Életmentő készüléket vehet az adományból a szolnoki Hetényi Géza Kórház

Nemrégiben rendezték meg az Anyaleszek Kiállítás és Vásárt, melynek bevételét a „Szívünk alatt – biztonságban Alapítvány" javára ajánlották fel a szervezők. A támogatással egy magzati szívhang és méhtevékenység monitorozására szolgáló diagnosztikai készülék beszerzését kívánják elősegíteni – hozzájárulva az édesanyák és a kisbabák biztonságához. Az adomány hivatalos átadására a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon került sor szerda délelőtt.

