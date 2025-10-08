október 8., szerda

Összefogás

14 perce

Életmentő készüléket vehet az adományból a szolnoki Hetényi Géza Kórház

Címkék#Hetényi Géza Kórház#adomány#készülék

Jótékony célt szolgált a minapi Anyaleszek Vásár Szolnokon. Az adományokból új szívhang- és méhtevékenység-figyelő készülékhez juthat a Hetényi Géza kórház.

Mészáros János
Életmentő készüléket vehet az adományból a szolnoki Hetényi Géza Kórház

Új diagnosztikai eszközzel biztosítják a kismamák és babák biztonságát

Fotó: Mészáros János

Nemrégiben rendezték meg az Anyaleszek Kiállítás és Vásárt, melynek bevételét a „Szívünk alatt – biztonságban Alapítvány" javára ajánlották fel a szervezők. A támogatással egy magzati szívhang és méhtevékenység monitorozására szolgáló diagnosztikai készülék beszerzését kívánják elősegíteni – hozzájárulva az édesanyák és a kisbabák biztonságához. Az adomány hivatalos átadására a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon került sor szerda délelőtt.

