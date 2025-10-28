Soha nem látott lehetőséggel próbálják megmozgatni az országot, ezt tervezik jövőre

Az állampolgárok aktív életvitelének előmozdítására irányuló törekvés újabb mérföldkőhöz ért: az Aktív Magyarországért Program keretében 2026-ra hat új pályázati lehetőséget hirdetett meg az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság. Így jövőre már 12 teljesen különböző területen lesz esély támogatásra olyan programok vagy fejlesztések esetén, amelyek az aktív életmódot és közösségi sportot ösztönzik.

Az Aktív Magyarországért Program jóvoltából készült el például a Mezőtúri pumpapálya is, ami azóta is nagy népszerűségnek örvend a helyi fiatalok között

Fotó: Archív / Mészáros János

Aktív Magyarországért Program egy egészségesebb nemzetért

Az Aktív Magyarország – korábbi adatok alapján – évente több mint 500 élmény- és szabadidős sporteseményt támogat. A 2025-ös interjúban a Révész Máriusz felelős államtitkár kiemelte: a magyar lakosság majdnem 60 százaléka állítja, hogy „soha nem sportol”, szemben például a skandináv országok 8 százalékos arányával. Az elhízás, a túlzott „képernyőidő”, az ülő életmód mind olyan tényezők, amelyek jelentős közegészségügyi és társadalmi kihívást jelentenek.

A program célja világos: az élményszerű sport, a közösségi mozgásélmény révén olyan életmódváltást kezdeményezni, amely nem csupán sportrendezvényként jelenik meg, hanem a mindennapok részévé válik. A mostani bővítés ezt a stratégiát követi – többféle infrastruktúra- és élmény-fejlesztési pályázat keretében.

2026-ban a program újabb szintre lép

A 2026-os évben a korábbinál is szélesebb körben nyílik lehetőség arra, hogy önkormányzatok, civil szervezetek, sportegyesületek és közösségek támogatást nyerjenek saját mozgást ösztönző projektjeikhez. Az új felhívások az aktív életmód minden formáját lefedik, hiszen lehet pályázni:

Iskolai sportpálya-felújítási programra

Ifjúsági táborhely-fejlesztési programra

E-bike beszerzési programra

Bringapark-építési programra

Élmény- és szabadidősport programra

Mozgás Éjszakája programra

Országos futópálya-építési programra

Közösségi sportpálya-felújítási programra

Országos görpark programra

Országos asztalitenisz-terem fejlesztési programra

Országos sí­tanpálya-építési programra

Országos mászóterem-építési programra

Miért kulcsfontosságú ez a fejlesztés?

A program bővítése nemcsak újabb lehetőséget teremt a sportinfrastruktúra fejlesztésére, hanem hosszú távon a közösségek életminőségét is javítja. Az új pályázatok abban segítenek, hogy a mozgás újra természetes, örömteli tevékenység legyen – akár az iskolai sportpályán, akár egy közösségi bringaparkban vagy egy ifjúsági táborban.