43 perce
Soha nem látott lehetőséggel próbálják megmozgatni az országot, ezt tervezik jövőre
Egyre több lehetőség nyílik a mozgásra hazánkban! Az Aktív Magyarországért Program keretein belül 2026-ra már tizenkét különböző területen lehet pályázni az aktív életmódot és közösségi sportot ösztönző kezdeményezésekre. A program célja, hogy a mozgás újra természetes része legyen a mindennapoknak – vármegyénkben több településen is ennek a programnak köszönhetően valósultak meg sportos beruházások.
Az állampolgárok aktív életvitelének előmozdítására irányuló törekvés újabb mérföldkőhöz ért: az Aktív Magyarországért Program keretében 2026-ra hat új pályázati lehetőséget hirdetett meg az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság. Így jövőre már 12 teljesen különböző területen lesz esély támogatásra olyan programok vagy fejlesztések esetén, amelyek az aktív életmódot és közösségi sportot ösztönzik.
Aktív Magyarországért Program egy egészségesebb nemzetért
Az Aktív Magyarország – korábbi adatok alapján – évente több mint 500 élmény- és szabadidős sporteseményt támogat. A 2025-ös interjúban a Révész Máriusz felelős államtitkár kiemelte: a magyar lakosság majdnem 60 százaléka állítja, hogy „soha nem sportol”, szemben például a skandináv országok 8 százalékos arányával. Az elhízás, a túlzott „képernyőidő”, az ülő életmód mind olyan tényezők, amelyek jelentős közegészségügyi és társadalmi kihívást jelentenek.
A program célja világos: az élményszerű sport, a közösségi mozgásélmény révén olyan életmódváltást kezdeményezni, amely nem csupán sportrendezvényként jelenik meg, hanem a mindennapok részévé válik. A mostani bővítés ezt a stratégiát követi – többféle infrastruktúra- és élmény-fejlesztési pályázat keretében.
2026-ban a program újabb szintre lép
A 2026-os évben a korábbinál is szélesebb körben nyílik lehetőség arra, hogy önkormányzatok, civil szervezetek, sportegyesületek és közösségek támogatást nyerjenek saját mozgást ösztönző projektjeikhez. Az új felhívások az aktív életmód minden formáját lefedik, hiszen lehet pályázni:
- Iskolai sportpálya-felújítási programra
- Ifjúsági táborhely-fejlesztési programra
- E-bike beszerzési programra
- Bringapark-építési programra
- Élmény- és szabadidősport programra
- Mozgás Éjszakája programra
- Országos futópálya-építési programra
- Közösségi sportpálya-felújítási programra
- Országos görpark programra
- Országos asztalitenisz-terem fejlesztési programra
- Országos sítanpálya-építési programra
- Országos mászóterem-építési programra
Miért kulcsfontosságú ez a fejlesztés?
A program bővítése nemcsak újabb lehetőséget teremt a sportinfrastruktúra fejlesztésére, hanem hosszú távon a közösségek életminőségét is javítja. Az új pályázatok abban segítenek, hogy a mozgás újra természetes, örömteli tevékenység legyen – akár az iskolai sportpályán, akár egy közösségi bringaparkban vagy egy ifjúsági táborban.
A kormányzat elkötelezettsége az aktív életmód mellett az elmúlt években látványosan erősödött. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében több település is részesült már a támogatásban és ennek eredményét a közösség is lelkesen fogadta. Az Országos Bringapark Programnak köszönhetően Karcagon már lassan három éve élvezhetik a fiatalalok a kanyargós pályát, alig egy éve pedig az ország egyik legnagyobb pumpapályáját adták át Tiszaföldváron. Mezőtúron idén nyáron adták át a közösségnek a pumpapályát, ezen kívül Túrkeve és Martfű is megkapta már a szükséges pályázati támogatást. Előbbi már a kivitelező céggel is megállapodott, utóbbinál még folyik a tervező és a kivitelező kiválasztása. Sőt, a nemrég megújult mászófal is számíthat erre az állami támogatásra.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Lehetőség nem csak a nagyoknak
A mostani döntéssel nemcsak a nagyvárosok, hanem a kisebb települések is lehetőséget kapnak arra, hogy sportos közösségi terek jöjjenek létre. A fiatalok megszólítása, a közösségi sport újraélesztése, a természetes mozgásformák támogatása mind azt a célt szolgálja, hogy az egészséges élet ne kivétel, hanem alapvetés legyen.
Az Aktív Magyarországért Program tehát nemcsak fejlesztéseket hoz, hanem szemléletváltást is – és ezzel talán közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy a mozgás újra közös élmény legyen, nem pedig külön program.
Ugródeszka vagy csapda? 4 millió forint, havi 35 ezres törlesztővel, kamatmentesen! – szakértő válaszol
Új lehetőség Túrkevén: megkezdte működését az Ösvény Alapítvány rehabilitációs üzeme