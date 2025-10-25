október 25., szombat

Az Alcsi Holt-Tiszán télen is nyár lesz – így döntöttek a vízügyi szakemberek

Címkék#vízügy#Alcsi Holt-Tisza#vízszinttartomány

A megváltozott hidrometeorológiai körülményeknek és a társadalmi-gazdasági elvárásoknak is megfelelve döntött a vízügy. Nyári vízszinttel telel az Alcsi Holt-Tisza.

Rimóczi Ágnes

Nyári vízszinttel telel az Alcsi Holt-Tisza. A tervezett 260 centiméteres vízszintnél tetemes mennyiségű víztöbblet marad télen is a szolnoki holtágban.

Alcsi Holt-Tisza
Nyári vízszinttel telel az Alcsi Holt-Tisza
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Az Alcsi Holt-Tisza téli vízszintjével kapcsolatban adott tájékoztatást a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. Amint a hivatalos honlapjukon írják: az igazgatóság vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő Alcsi Holt-Tisza vízpótlása a Nagykunsági-főcsatorna – Nk X-2 öntözőcsatorna – Kiskengyeli csatorna – Kengyeli csatorna víziúton az öntözési idényben folyamatosan biztosított.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Nem ürítik le a holtágakat sem

– Ennek eredményeképpen az elmúlt években az üzemeltetési szabályzatban és a vízjogi engedélyben foglalt vízszinttartomány (250-270 centiméter ) felső értékének közelében tartottuk a vízszintet, úgy hogy közben vízminőségi problémák sem merültek föl – közölték az illetékesek.

Hozzátették: a megváltozott hidrometeorológiai körülményeknek és a társadalmi-gazdasági elvárásoknak is megfelelve az igazgatóság a nyári időszakban vízvisszatartási üzemrendben működteti a vízrendszereit. Az előző szezonban ezt már a téli időszakra is kiterjesztették, így a holtágakat sem ürítették le téli vízszintre, és ezt az idei évben is így tervezik.

Így állítják be az Alcsi Holt-Tisza vízszintjét

– Az Alcsi-Holt Tisza esetében ez azt jelent, hogy a szokásos 200 centiméteres téli vízszint és az előttünk álló télen tervezett 260 centiméteres (nyári) vízszint közötti tartományban mintegy 750 ezer köbméter többlet vízmennyiséget tudunk tározni a korábbi évekhez viszonyítva – hangsúlyozták, miért fontos ez a döntés.

 

