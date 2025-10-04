3 órája
A rendőrök is csatlakoztak a felvonuláshoz a szolnoki Szapáry úton – videóval, galériával
Egy különleges sétára invitálta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a kutyatulajdonosokat pénteken délután. Az Állatok világnapja apropójából rendezett eseményre számos négylábú és gazdája érkezett, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára.
Az Állatok világnapja jegyében szervezte meg a vármegyei rendőrség a II. Séta az állatokért programot. A felelős gazdákat és négylábú társaikat a Kossuth térre várták, ahonnan délután közösen vonultak fel, hogy felhívják a figyelmet az állatvédelem fontosságára. A résztvevők között kis- és nagytestű kutyák is voltak, akik jókedvűen barátkoztak a többiekkel.
Állatok világnapja: kutyák vették birtokba a Szapáry utat
A Kossuth térről délután negyed 6-kor indult el a tömeg, mely a Szapáry úton vonult végig. A forgalmat a hatóságok irányították, így mintegy tíz percen át a négylábúak és gazdáik vették birtokba az útszakaszt. Az autósok ezt egy percig sem bánták: kedvesen integettek a tömegnek. A felvonulás végállomása a Tisza-part volt, ahol a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai állatvédelmi totóval készültek, a gyerekeket pedig színezők várták. Az ügyes válaszokért jutalom járt: a résztvevők kulacsot vehettek át. A hatóságok a láthatóság fontosságát is hangsúlyozták, hiszen az őszi időszakban ez akár életeket is menthet. Ennek jegyében a résztvevők láthatósági mellényt is kaptak ajándékba.
Szolnoki Állatok VilágnapjaFotók: Nagy Balázs
Háromnegyed 6-kor a Czimre Kutyaiskola tartott bemutatót a Tiszavirág híd lábánál, az ártéri területen. Egy tucat kutya és gazdáik szemléltették, hogyan lehet harmonikusan együtt élni a négylábúakkal, és mennyire taníthatók. Akadtak olyan ebek is, akik a számtalan jelen lévő kutya között is fegyelmezetten a helyükön maradtak, pontosan követve gazdáik utasításait. A bemutatót tapsvihar zárta, majd a nézők bátran megsimogathatták a szereplő kutyákat.
A program végén a résztvevők egy hatalmas felkiáltójelet formáltak, ezzel is nyomatékosítva az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságát. A rendőrség célja, hogy hagyományt teremtsenek a kezdeményezésből, ezért a figyelemfelhívó sétát a tervek szerint jövőre is megrendezik.
