A rendőrök is csatlakoztak a felvonuláshoz a szolnoki Szapáry úton – videóval, galériával

Az Állatok világnapja jegyében szervezte meg a vármegyei rendőrség a II. Séta az állatokért programot. A felelős gazdákat és négylábú társaikat a Kossuth térre várták, ahonnan délután közösen vonultak fel, hogy felhívják a figyelmet az állatvédelem fontosságára. A résztvevők között kis- és nagytestű kutyák is voltak, akik jókedvűen barátkoztak a többiekkel.

Az Állatok világnapja alkalmából kutyák töltötték meg a városközpontot

Fotó: Nagy Balázs

Állatok világnapja: kutyák vették birtokba a Szapáry utat

A Kossuth térről délután negyed 6-kor indult el a tömeg, mely a Szapáry úton vonult végig. A forgalmat a hatóságok irányították, így mintegy tíz percen át a négylábúak és gazdáik vették birtokba az útszakaszt. Az autósok ezt egy percig sem bánták: kedvesen integettek a tömegnek. A felvonulás végállomása a Tisza-part volt, ahol a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai állatvédelmi totóval készültek, a gyerekeket pedig színezők várták. Az ügyes válaszokért jutalom járt: a résztvevők kulacsot vehettek át. A hatóságok a láthatóság fontosságát is hangsúlyozták, hiszen az őszi időszakban ez akár életeket is menthet. Ennek jegyében a résztvevők láthatósági mellényt is kaptak ajándékba.