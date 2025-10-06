október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Állatvédelmi Témahét

2 órája

Kecske a karámban és a könyvekben: állatokkal ismerkedtek a szolnoki kertvárosi ovisok

Az állatok kerültek a középpontban az elmúlt napokban a Kertvárosi Óvodában. A szolnoki intézményben több, témához kapcsolódó programon vettek részt a gyerekek. Az Állatvédelmi Témahét ennek is köszönhetően igen eseménydús volt.

Rimóczi Ágnes

Az Állatvédelmi Témahét keretében zajlott az elmúlt hét a Kertvárosi Óvodában. A gyerekek érdeklődéssel vettek részt a programokon.

Állatvédelmi Témahét a szolnoki Kertvárosi Óvodában
Állatvédelmi Témahét a szolnoki Kertvárosi Óvodában: a gyerekek egy tószegi tanyára is ellátogattak
Forrás: Kertvárosi Óvoda

Tanyára mentek az ovisok az Állatvédelmi Témahéten

Egy igazi tanyát jártak körben a szolnoki óvodások. Tószegre utaztak a kertvárosi gyerekek, hogy állatokkal és azok életvitelével, szokásaival ismerkedjenek. Tojásokat tanulmányoztak, kecskéket etettek és lovagoltak is.

Egy másik program keretében a Kertvárosi Közösségi Ház és Könyvtárba látogattak el. Az intézmény munkatársai egy, állatokról szóló mesét olvastak a gyerekeknek, majd az állatokról beszélgettek velük.

Mesét hallgattak és a könyvekkel is ismerkedtek

– Nagyon figyelmesen hallgatták A farkas és a 7 kecskegida című papírszínházas mesét. Utána szóba kerültek az otthoni állatkáik, az állatkertből ismert élőlények, és törekedtünk arra, hogy a gyerekek is meséljenek nekünk. Volt egy pici mozgás is, amikor az állatok mozgásait idéztük meg. Hogyan ugrik a béka, hogyan trappol a lovacska, mint csinál a tyúkocska, vagy éppen az oroszlán. Mindenki nagyon ügyesen volt és érdeklődő – számoltak be a programról a közösségi ház munkatársai.

Mint mesélték: az ovisok természetesen a könyvtárban is szétnéztek és egyből megtalálták a kedvenc könyvüket. Egymásnak is ajánlották azokat.

– Jó volt megtapasztalni, hogy milyen széles szókinccsel rendelkeznek és hogy otthonosan mozognak a könyvek világában is – mondták el a könyvtárosok, hozzátéve: a program az olvasás a könyvek szeretetét is hangsúlyozta.

A gyerekek egy állatokról szóló mesét hallhattak a könyvtárban
Forrás: Kertvárosi Óvoda

 

 

