Mobil nélkül egy hónapig: különleges kihívás vár az iskolákra novemberben! Vajon meddig bírják?

Az Analóg November nevű kezdeményezéshez november 3. és 30. között bárki csatlakozhat – mindössze az Out! nevű, magyar egyetemisták által fejlesztett applikációt kell letölteni, amely méri, ki mennyi időt tölt telefon nélkül. Az offline perceket az iskolák virtuális kosaraiban gyűjtik, a legtöbb „analóg időt” összegyűjtő közösségek pedig értékes nyereményekben részesülnek.

Az Analóg November az iskolai közösségeket szólítja meg, hogy egy hónapra tegyék félre a telefonokat

Az Analóg November jelentősége nem a nyerhető díjakban rejlik

A kezdeményezés azonban nem a nyeremények miatt értékes igazán. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság friss jelentése szerint a 7-8 évesek hétvégente átlagosan napi három és fél órát, a 15-16 évesek pedig már négy órát töltenek digitális eszközök előtt. A kutatásból az is kiderül, hogy a gyerekek többsége már 9 évesen saját mobilt kap, és 10 éves korukra rendszeres okostelefon-használóvá válik. A túl korai és túlzott képernyőidő azonban súlyosan megterhelheti a fejlődő idegrendszert. A gyerekeknél és kamaszoknál gyakoribbá válhat az ingerlékenység, a koncentrációzavar, az alvásprobléma – és ezzel együtt a szorongás is.

– A digitális eszközökkel csak abban az életkorban szabad találkozni, amikor azok már nem hatnak negatívan az idegrendszeri fejlődésre – mondja Pöltl Ákos, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője, a Kapcsolj ki! mozgalom alapítója.

Az Analóg November épp erre a problémára ad közösségi választ. A Szent István Intézet és a Kapcsolj ki! mozgalom kezdeményezése nemcsak a gyerekeket, hanem szüleiket és tanáraikat is megszólítja.

– Célunk, hogy a folyamatos online jelenlét helyett valós, közös élményekre ösztönözzük a diákokat – ezért a kampányhoz nem egyénileg, hanem iskolai szinten lehet csatlakozni – magyarázza Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója.

Milyen hatása van a digitális böjtnek?

A szervezők korábban már letesztelték, milyen hatása lehet egy ilyen digitális böjtnek: tavasszal hat iskolai osztály vett részt egy 33 napos kísérletben, amely során a diákok figyelmi funkciói, finommotorikus és vizuális készségei több mint tíz százalékkal javultak, szorongásuk pedig csökkent.