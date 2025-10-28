2 órája
Mobil nélkül egy hónapig: különleges kihívás vár az iskolákra novemberben! Vajon meddig bírják?
Novemberben újabb, országos offline kihívásra hívják a diákokat. Elindul az Analóg November, amely az iskolai közösségeket buzdítja arra, hogy egy hónapra tegyék félre a mobilokat, és újra fedezzék fel az „analóg” élmények örömét.
Az Analóg November nevű kezdeményezéshez november 3. és 30. között bárki csatlakozhat – mindössze az Out! nevű, magyar egyetemisták által fejlesztett applikációt kell letölteni, amely méri, ki mennyi időt tölt telefon nélkül. Az offline perceket az iskolák virtuális kosaraiban gyűjtik, a legtöbb „analóg időt” összegyűjtő közösségek pedig értékes nyereményekben részesülnek.
Az Analóg November jelentősége nem a nyerhető díjakban rejlik
A kezdeményezés azonban nem a nyeremények miatt értékes igazán. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság friss jelentése szerint a 7-8 évesek hétvégente átlagosan napi három és fél órát, a 15-16 évesek pedig már négy órát töltenek digitális eszközök előtt. A kutatásból az is kiderül, hogy a gyerekek többsége már 9 évesen saját mobilt kap, és 10 éves korukra rendszeres okostelefon-használóvá válik. A túl korai és túlzott képernyőidő azonban súlyosan megterhelheti a fejlődő idegrendszert. A gyerekeknél és kamaszoknál gyakoribbá válhat az ingerlékenység, a koncentrációzavar, az alvásprobléma – és ezzel együtt a szorongás is.
– A digitális eszközökkel csak abban az életkorban szabad találkozni, amikor azok már nem hatnak negatívan az idegrendszeri fejlődésre – mondja Pöltl Ákos, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője, a Kapcsolj ki! mozgalom alapítója.
Az Analóg November épp erre a problémára ad közösségi választ. A Szent István Intézet és a Kapcsolj ki! mozgalom kezdeményezése nemcsak a gyerekeket, hanem szüleiket és tanáraikat is megszólítja.
– Célunk, hogy a folyamatos online jelenlét helyett valós, közös élményekre ösztönözzük a diákokat – ezért a kampányhoz nem egyénileg, hanem iskolai szinten lehet csatlakozni – magyarázza Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója.
Milyen hatása van a digitális böjtnek?
A szervezők korábban már letesztelték, milyen hatása lehet egy ilyen digitális böjtnek: tavasszal hat iskolai osztály vett részt egy 33 napos kísérletben, amely során a diákok figyelmi funkciói, finommotorikus és vizuális készségei több mint tíz százalékkal javultak, szorongásuk pedig csökkent.
Az Analóg November így nem csupán játékos kihívás, hanem komoly szemléletformáló program. A résztvevő iskolák három kategóriában – kistelepülési, városi és fővárosi – mérhetik össze teljesítményüket, a nyerteseket olyan partnerek díjazzák, mint a Decathlon és a Libri.
A kérdés most már csak az: meddig bírják a diákok telefon nélkül – és mennyi új élményt találnak a kijelzőkön túli világban.
